Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Η ιστορική αυτή πτήση σηματοδοτεί την έναρξη των πρώτων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ της Κύπρου και του Καζακστάν, της ένατης μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο σε έκταση.

Οι νέες πτήσεις θα συνδέουν τη Λάρνακα με τις πόλεις Αστάνα και Αλμάτι, ενισχύοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρηματικές συνεργασίες.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με αεροσκάφη τύπου Airbus A321LR, προσφέροντας στους επιβάτες υψηλά επίπεδα άνεσης και τη βραβευμένη εξυπηρέτηση της Air Astana κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Με αφορμή την εναρκτήρια πτήση, οι επιβάτες έτυχαν θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, σε μια εορταστική ατμόσφαιρα που υπογράμμισε τη σημασία της νέας αεροπορικής σύνδεσης και τη φιλοξενία της Κύπρου προς τους επισκέπτες από το Καζακστάν.

Η έναρξη των νέων δρομολογίων αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν, προσφέροντας περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πόσα κοστίζει το εισιτήριο

Με μία πρώτη έρευνα στην πλατφόρμα της Air Astana βλέπουμε ότι η επόμενη διαθέσιμη πτήση από Λάρνακα προς Αστάνα αρχίζει στα 348.3 δολάρια Αμερικής (295.66 ευρώ) και περιλαμβάνει χειραποσκευή μέχρι κιλά (56x45x25 εκατ.) και αποσκευή μέχρι 23 κιλά (οι διαστάσεις σε πλάτος, μήκος και ύψος να μην ξεπερνούν τα 158 εκατ.).

Η επόμενη απευθείας πτήση επιστροφής αγγίζει τα 460 δολάρια ποσό όμως πολύ χαμηλότερο αν γίνει στάση σε άλλο αεροδρόμιο.

Για την πόλη Αλμάτι οι πτήσεις ξεκινούν από 299.8 δολάρια (257.82 ευρώ).