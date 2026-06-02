Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravelΠρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
TRAVEL

Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

 02.06.2026 - 20:00
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Μια νέα σελίδα στις αεροπορικές συνδέσεις της Κύπρου άνοιξε σήμερα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, με την άφιξη της πρώτης πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Air Astana.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός

Η ιστορική αυτή πτήση σηματοδοτεί την έναρξη των πρώτων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ της Κύπρου και του Καζακστάν, της ένατης μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο σε έκταση.

Οι νέες πτήσεις θα συνδέουν τη Λάρνακα με τις πόλεις Αστάνα και Αλμάτι, ενισχύοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρηματικές συνεργασίες.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με αεροσκάφη τύπου Airbus A321LR, προσφέροντας στους επιβάτες υψηλά επίπεδα άνεσης και τη βραβευμένη εξυπηρέτηση της Air Astana κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Με αφορμή την εναρκτήρια πτήση, οι επιβάτες έτυχαν θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, σε μια εορταστική ατμόσφαιρα που υπογράμμισε τη σημασία της νέας αεροπορικής σύνδεσης και τη φιλοξενία της Κύπρου προς τους επισκέπτες από το Καζακστάν.

Η έναρξη των νέων δρομολογίων αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν, προσφέροντας περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πόσα κοστίζει το εισιτήριο

Με μία πρώτη έρευνα στην πλατφόρμα της Air Astana βλέπουμε ότι η επόμενη διαθέσιμη πτήση από Λάρνακα προς Αστάνα αρχίζει στα 348.3 δολάρια Αμερικής (295.66 ευρώ) και περιλαμβάνει χειραποσκευή μέχρι κιλά (56x45x25 εκατ.) και αποσκευή μέχρι 23 κιλά (οι διαστάσεις σε πλάτος, μήκος και ύψος να μην ξεπερνούν τα 158 εκατ.).

Η επόμενη απευθείας πτήση επιστροφής αγγίζει τα 460 δολάρια ποσό όμως πολύ χαμηλότερο αν γίνει στάση σε άλλο αεροδρόμιο.

Για την πόλη Αλμάτι οι πτήσεις ξεκινούν από 299.8 δολάρια (257.82 ευρώ).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη
Ανόρθωση: Έληξε η προθεσμία - Αυτός είναι ο συνδυασμός που πάει στη Γενική Συνέλευση
Οι Μικροί ήρωες «αποχαιρετούν» τον Αλέξανδρο: «Ήταν ένας μικρός αλλά τόσο μεγάλος ήρωας - Πάλεψε με απίστευτο θάρρος»
Θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

 02.06.2026 - 19:35
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Εντοπίστηκαν 73 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από ψυγείο μέχρι ασύρματο ηχείο - Δείτε λίστα

 02.06.2026 - 20:27
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα Τρίτη 2/6 αργά το απόγευμα στην Αστάνα, του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη του, την πρώτη που Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έφθασε στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη - Τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 19:35
Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

  •  02.06.2026 - 12:37
Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

  •  02.06.2026 - 17:23
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

  •  02.06.2026 - 19:08
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.06.2026 - 20:00
Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  02.06.2026 - 16:35
«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

  •  02.06.2026 - 18:30
Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

  •  02.06.2026 - 18:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα