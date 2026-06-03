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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

LIVE: Πλήρης διάψευση των ισχυρισμών Δρουσιώτη από την Αστυνομία - Διερεύνηση ποινικών αδικημάτων

 03.06.2026 - 11:45
LIVE: Πλήρης διάψευση των ισχυρισμών Δρουσιώτη από την Αστυνομία - Διερεύνηση ποινικών αδικημάτων

Η Αστυνομία Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε τους τελευταίους δύο μήνες σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης στην υπόθεση Σάντη. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, με δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη και παρουσίαση των ευρημάτων από τον εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης, Βύρωνα Βύρωνος. Το ThemaOnline σας μετέφερε ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

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