Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας συνετρίβη σε χωράφι στο Ντέβον

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και θα παρέχονται περαιτέρω ενημερώσεις μόλις υπάρχουν νέες πληροφορίες.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού.

Λόγω του περιστατικού, έχουν εφαρμοστεί αρκετοί περιορισμοί κυκλοφορίας σε δρόμους γύρω από την περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα