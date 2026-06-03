21χρονος το θύμα του εργατικού στην Πάφο – Συνελήφθη ο εργοδότης

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 12.30 της Τρίτης (2/6) το μεσημέρι, ενώ το θύμα ασχολείτο με εργασίες σε ανοιχτό χώρο στην Πάφο, φέρεται να καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 56χρονος, ο οποίος ήταν εργοδότης του άτυχου άνδρα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.