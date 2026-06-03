Ιστορική επίσκεψη ΠτΔ στο Καζακστάν - Πολιτική προσήλωση των δύο Κυβερνήσεων στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Ιστορική για τις σχέσεις Κύπρου – Καζακστάν χαρακτήρισαν την επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα, οι Πρόεδροι των δύο χωρών κ.κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Ανεξαρτησίας στην Αστάνα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της χώρας, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών και ακολούθως οι δύο Πρόεδροι παρακάθησαν σε κατ΄ιδίαν συνάντηση.

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Κατά τις συνομιλίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του αποτελεί ιστορικό ορόσημο στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Καζακστάν, σημειώνοντας ότι το Καζακστάν είναι στρατηγικός εταίρος για την Κύπρο. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του αντανακλά τις θετικές προοπτικές της διμερούς συνεργασίας και υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση ενός ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου με το Καζακστάν και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το άνοιγμα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αστάνα και η υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης.

Εξέφρασε επίσης την πολιτική προσήλωση των δύο Κυβερνήσεων στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σημειώνοντας τον συνεχώς αναπτυσσόμενο ρόλο του Καζακστάν στην Κεντρική Ασία και ευρύτερα.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Καζακστάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αμοιβαία βούληση για περαιτέρω συνεργασία και σε απτά αποτελέσματα στους τομείς της οικονομίας, πέραν των ήδη πολύ καλών πολιτικών σχέσεων, και της επιχειρηματικότητας. Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να συμπληρώσουν η μία την άλλη σε αρκετούς τομείς συνεργασίας.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες θα ενισχυθεί και μέσω του σημερινού επιχειρηματικού φόρουμ Κύπρου – Καζακστάν.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Καζακστάν είπε ότι οι δύο χώρες πιστεύουν στην εποικοδομητική διπλωματία, σέβονται τον Χάρτη των ΗΕ και είναι προσηλωμένες στη σταθερότητα μέσω του διαλόγου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι διμερείς σχέσεις θα συνεχίσουν να ευημερούν.

Μετά τις συνομιλίες, σε ειδική τελετή, ο Πρόεδρος του Καζακστάν παρασημοφόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με το κρατικό παράσημο του Τάγματος Φιλίας που απονέμεται για εξαιρετική συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνοχής, της συνύπαρξης και της συνεργασίας ανάμεσα στα έθνη.

Ακολούθως, υπεγράφησαν πέντε Μνημόνια Συναντίληψης που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίες, την κυβερνοασφάλεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ υπεγράφη και Μνημόνιο Συναντίληψης ανάμεσα στα Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου-Καζακστάν.

Στη συνέχεια, οι δύο Πρόεδροι προέβησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ιστορικότητα της επίσκεψης του στο Καζακστάν αφού είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του αντανακλά την αμοιβαία αποφασιστικότητα για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Επεσήμανε, εξάλλου, ότι οι πολιτικές, οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να ενδυναμώνονται, σημειώνοντας ότι με τον ομόλογο του έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες να συνεχίσουν τις συχνές ανταλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίηση του για την υπογραφή Μνημονιων Συναντίληψης σε σημαντικούς τομείς, που αποτελούν, όπως είπε, απτή απόδειξη της κοινής επιθυμίας να μετατραπούν οι μεγάλες προοπτικές των διμερών σχέσεων σε ένα πιο δομημένο και ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι κατά τις συνομιλίες τους συζητήθηκαν, επίσης, οι σημαντικές προοπτικές που διανοίγονται στος τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι συνοδεύεται στο Καζακστάν από μεγάλη ομάδα Κυπρίων επιχειρηματιών που θα λάβουν μέρος στο φόρουμ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Ανέφερε, ακόμη, ότι το Καζακστάν αποτελεί ένα οικονομικό κέντρο και κέντρο μεταφορών στην Κεντρική Ασία, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης προσφέρει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ένα πλήρως εναρμονισμένο με την ΕΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελώντας μια αξιόπιστη πύλη προς την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που παρέχει ευκαιρίες για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, οι υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ιδιαίτερα την έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης ανάμεσα σε Κύπρο και Καζακστάν με πτήσεις της Air Astana, κάτι που αποτελεί, όπως είπε, σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες να έρθουν οι δύο λαοί κοντά και να διανοιχθούν ευκαιρίες στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου και των επιχειρηματικών συνεργειών, σημειώνοντας ότι ο ίδιος και η κυπριακή αντιπροσωπεία εγκαινίασαν χθες την πρώτη πτήση Λάρνακα – Αστάνα.

Υπογράμμισε ακόμη το άνοιγμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα το 2025- τα επίσημα εγκαίνια της οποίας θα τελέσει αργότερα σήμερα - μια απόφαση με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ-Καζακστάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το Καζακστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας και αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υποστηρίζει έντονα την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η συνδεσιμότητα, οι μεταφορές, η ενέργεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση και άλλα.

Πρόσθεσε επίσης ότι συζητήθηκε και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή φόρα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Καζακστάν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και επανέλαβε την ετοιμότητα του για επανέναρξη των συνομιλιών για μια συνολική λύση, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των ΗΕ και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Εξέφρασε δημόσια ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Καζακστάν για τη στάση αρχών της χώρας του στο Κυπριακό καθώς και για τη συνεπή στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες πιστεύουν πως οι διεθνείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από πλήρη σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και να σέβονται πλήρως την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των κρατών.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την πεποίθηση του ότι αυτές θα συνεχίζουν να ενισχύονται και κάλεσε τον Πρόεδρο του Καζακστάν να επισκεφθεί την Κύπρο.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Καζακστάν, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε, μεταξύ άλλων, ότι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είχαν ουσιαστικές συνομιλίες και συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις και η ενίσχυση των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, ενώ σημείωσε ότι ο πολιτικός διάλογος ενισχύεται συνεχώς.

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει εξαιρετική συμβολή στην ενίσχυση αυτών των σχέσεων, κάτι που αντανακλά και την απονομή της ανώτατης κρατικής τιμητικής διάκρισης που του απονεμήθηκε από το Καζακστάν.

Σημείωσε, επίσης, ότι πρότεινε τη δημιουργία οδικού χάρτη για τη συνεργασία καθώς και τη σύσταση διακυβερνητικού συμβουλίου και επιχειρηματικού συμβουλίου που θα διευκολύνουν την εφαρμογή κοινών έργων, θα συμβάλουν στην αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις.

Επεσήμανε ότι κάλεσε την Κύπρο να συμμετάσχει στο έργο που αφορά τον διάδρομο TransGas, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θεωρείται διεθνούς εμβέλειας ναυτιλιακό κέντρο.

Είπε ακόμη ότι τώρα πέραν των 400 εταιρειών με κυπριακά κεφάλαια δραστηριοποιούνται στο Καζακστάν, κάτι που αποδεικνύει τη σταθερή ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Πρόεδρος του Καζακστάν είπε ότι τόσο η χώρα του όσο και η Κύπρος πιστεύουν πως οι όποιες διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματικής οδού, σημειώνοντας ότι ο Χάρτης των ΗΕ και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ πρέπει να τηρούνται αυστηρώς.

Είπε, τέλος, ότι οι σημερινές διαβουλεύσεις ήταν πολύ επιτυχείς.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρακάθησε σε επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμή του ο Πρόεδρος του Καζακστάν.