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Αυτή η λειτουργία ίσως κάνει το Android σου πιο αργό — Δες πώς να την απενεργοποιήσεις

 04.06.2026 - 08:11
Αυτή η λειτουργία ίσως κάνει το Android σου πιο αργό — Δες πώς να την απενεργοποιήσεις

Σε αρκετά Android κινητά υπάρχει μια λειτουργία που αυξάνει τη συνολική μνήμη RAM χρησιμοποιώντας μέρος του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου ως «εικονική» μνήμη (swap). Σε συσκευές με περιορισμένη RAM βοηθάει, αλλά σε κινητά με 12GB ή περισσότερα μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: εφαρμογές που παγώνουν, αργοπορούν να ανοίξουν ή κλείνουν μόνες τους, μαζί με περισσότερη ζέστη και πιο γρήγορη εκφόρτιση της μπαταρίας.


Πώς λέγεται και πού τη βρίσκεις

Η λειτουργία έχει διαφορετικά ονόματα ανάλογα με τον κατασκευαστή. Στα Samsung Galaxy ονομάζεται RAM Plus, ενώ σε άλλα Android την αναφέρουν ως Memory Extension ή RAM Extension. Το κοινό τους σημείο είναι ότι δεσμεύουν χώρο για χρήση ως πρόσθετη μνήμη.
Για να την απενεργοποιήσεις:


Άλλα Android: Ρυθμίσεις > Performance ή Memory, μερικές φορές κρυμμένο μέσα στο «Πληροφορίες τηλεφώνου» (About Phone).

Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν πλήρη απενεργοποίηση. Άλλες σου δίνουν μόνο τη δυνατότητα να μειώσεις το μέγεθος του swap — σε αυτή την περίπτωση επίλεξε τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή τα 2GB. Μετά την αλλαγή κάνε επανεκκίνηση. Είναι πιθανό η συνολική RAM που εμφανίζεται να μειωθεί: π.χ. από 24GB με ενεργό swap να πέσει στα 12GB χωρίς αυτό. Καλό είναι να ξαναελέγξεις τη ρύθμιση μετά από κάθε ενημέρωση λογισμικού, γιατί το σύστημα μπορεί να την ξανανεργοποιήσει μόνο του.


Γιατί επιβραδύνει τη συσκευή

Με τη λειτουργία ενεργή δεν αποκτάς πραγματική, φυσική RAM. Η συσκευή απλώς δεσμεύει ένα κομμάτι του αποθηκευτικού χώρου (2, 4, 6, 8 ή 12GB) και το χρησιμοποιεί όταν η φυσική μνήμη δεν επαρκεί. Επειδή ο αποθηκευτικός χώρος είναι πολύ πιο αργός από τη RAM, η μεταφορά δεδομένων σε αυτόν δημιουργεί καθυστερήσεις.

Η εικονική μνήμη επιβαρύνει και το υλικό. Η συνεχής εγγραφή και ανάγνωση αυξάνει τη θερμοκρασία και αδειάζει την μπαταρία πιο γρήγορα. Το ιδανικό σημείο για άνετη χρήση είναι τα 12GB φυσικής RAM, ενώ τα 8GB είναι επίσης πιο πάρα αρκετά. Κάτω από αυτό το όριο, η λειτουργία αξίζει να μείνει ενεργή.

Στη Samsung δουλεύει αλλιώς

Το RAM Plus της Samsung λειτουργεί με διαφορετική λογική από το κλασικό swap. Αντί να χρησιμοποιεί τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, δεσμεύει ένα τμήμα της ίδιας της RAM ως zRAM. Αυτό εξηγεί γιατί σε κινητά με πολλή μνήμη μπορεί να εμφανιστεί επιβράδυνση: αν θέσεις το RAM Plus στα 4GB σε συσκευή με 8GB φυσικής RAM, δεσμεύεις ουσιαστικά τη μισή.

Σε φθηνότερα μοντέλα Samsung η προσέγγιση αποδίδει, καθώς το zRAM συμπιέζει τα δεδομένα και επιτρέπει να «χωράνε» περισσότερα στη μνήμη με λιγότερους πόρους. Σύμφωνα με το SamMobile, στις συσκευές Samsung ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος παραμένει ο ίδιος πριν και μετά την αλλαγή της ρύθμισης — κάτι που επιβεβαιώνει ότι δεν αξιοποιείται η εσωτερική μνήμη, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Android.

Η άποψή μας στο Techblog

Πρόκειται για μια από τις λίγες ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν αισθητά την εμπειρία χρήσης χωρίς να ξοδέψεις ευρώ. Αν έχεις σύγχρονο κινητό με 12GB ή περισσότερη RAM και νιώθεις ότι «κολλάει» χωρίς λόγο, αξίζει ένα δοκιμαστικό κλείσιμο της λειτουργίας πριν σκεφτείς αναβάθμιση. Αν πάλι η συσκευή σου είναι πιο οικονομική με 4–6GB, καλύτερα άφησέ την ενεργή.

Πηγή: techblog.gr

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