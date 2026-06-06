Άτυπο Συμβούλιο Άμυνας στη Λευκωσία: Ασφάλεια, Ουκρανία και θαλάσσιες απειλές στο τραπέζι

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) συγκεντρώνει τους Υπουργούς Άμυνας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συζήτηση βασικών προτεραιοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

«Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας, με έμφαση στην αμυντική ετοιμότητα και στον συντονισμό των ευρωπαϊκών προσπαθειών στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας», αναφέρεται.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τη Δευτέρα, οι Υπουργοί Άμυνας, μεταξύ άλλων, θα έχουν στρατηγικές συζητήσεις σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στον τομέα της άμυνας προς την Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕΑ) που προορίζονται για στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Σε γεύμα εργασίας, θα πραγματοποιηθεί άτυπη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στις εξελίξεις στο εξελισσόμενο στρατηγικό περιβάλλον.