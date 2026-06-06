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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο ΑΚΕΛ: Έφυγε από τη ζωή επιχειρηματίας που στήριξε για υποψήφιο Δήμαρχο - Φωτογραφία

 06.06.2026 - 17:23
Θλίψη στο ΑΚΕΛ: Έφυγε από τη ζωή επιχειρηματίας που στήριξε για υποψήφιο Δήμαρχο - Φωτογραφία

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Άριστου Βασιλειάδη εκφράζει το ΑΚΕΛ Πάφου, απευθύνοντας ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ Πάφου αναφέρεται στη συνεργασία που είχε με τον εκλιπόντα πριν από περίπου μία δεκαετία, κατά την επαναληπτική εκλογή Δημάρχου Πάφου στις 11 Ιανουαρίου 2015. Όπως σημειώνεται, τότε το ΑΚΕΛ είχε στηρίξει την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία Πάφου, σε συνεργασία με το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και άλλα οργανωμένα σύνολα.

Το ΑΚΕΛ Πάφου επισημαίνει ότι από τη συνεργασία του με τον Άριστο Βασιλειάδη θα κρατήσει τα στοιχεία του αλληλοσεβασμού, της ειλικρίνειας και της αλληλοεκτίμησης, τα οποία, όπως αναφέρει, χαρακτήρισαν την κοινή τους πορεία εκείνη την περίοδο.

Αυτούσια η ανακοίνωση
Το ΑΚΕΛ Πάφου εκφράζει θλίψη για τον θάνατο του Άριστου Βασιλειάδη και τα ειλικρινή συλληπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Με τον αείμνηστο Άριστο Βασιλειάδη ως ΑΚΕΛ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά προ δεκαετίας κατά την επαναληπτική εκλογή Δημάρχου Πάφου της 11ης Ιανουαρίου 2015 στην οποία τον υποστηρίξαμε για τη θέση του Δημάρχου Πάφου σε συνεργασία με τα Κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ και άλλα Οργανωμένα Σύνολα.

Από τον αείμνηστο Άριστο Βασιλειάδη, θα θυμόμαστε τα στοιχεία του αλληλοσεβασμού, της ειλικρίνειας και της αλληλοεκτίμησης τα οποία χαρακτήρισαν την όλη συνεργασία μας μαζί του.

Πηγή: elemesos

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