Έργα εκατομμυρίων αλλάζουν τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού – Τι έρχεται σε Μενεού, Κίτι, Τερσεφάνου και Περβόλια

Πρόσθεσε ότι «πρόσφατα ολοκληρώθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δρομολαξιάς – Μενεού και εντός Φθινοπώρου θα τελεστούν τα εγκαίνια. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε υφιστάμενο κτίριο, στο οποίο υπήρχε προηγουμένως η ΣΠΕ Δρομολαξιάς, το οποίο πέρασε στην κατοχή του Δήμου και έγιναν διάφορες εργασίες με την αξία τους να ανέρχεται στο μισό περίπου εκατομμύριο ευρώ».

Η Βιβλιοθήκη συνέχισε "έχει καταστεί κύτταρο εκπαίδευσης και πολιτισμού για ολόκληρο τον Δήμο, αφού έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ειδικά από τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου και το Γυμνάσιο. Στον χώρο διοργανώνονται επίσης διάφορες εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων και σεμινάρια».

Ακόμα στο Μενεού «συνεχίζεται η ανέγερση του Πολυδύναμου Κέντρου το οποίο αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και είναι συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκά Ταμεία. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα εμπλουτίσει τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος προς τους δημότες του και για όλες τις ηλικίες» είπε.

Ο κ. Ανδρονίκου αναφέρθηκε και στο έργο που θα γίνει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου, δηλαδή το Γραμμικό Πάρκο Τρέμιθου, για το οποίο όπως εξήγησε, «βρισκόμαστε στο στάδιο έκδοσης πολεοδομικής άδειας και αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Με την έκδοση της πολεοδομικής άδειας θα υποβάλουμε το έργο για συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια» εξήγησε.

Ταυτόχρονα σημείωσε «είμαστε κοντά στη λειτουργία του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού στο Κίτι, ενώ στα σχέδια μας περιλαμβάνεται και η αναπαλαίωση των γραφείων του παλαιού Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου που βρίσκονται στον κεντρικό πυρήνα της Κοινότητας. Για το συγκεκριμένο έργο αναμένουμε να ανοίξουν τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης προκειμένου η ανακαίνιση να υλοποιηθεί με ενεργειακή αναβάθμιση, για λόγους φυσικά οικονομίας στην απόδοση του κτιρίου».

Ακόμα, συνέχισε «θα προχωρήσουμε με την αντικατάσταση του δαπέδου του μεγάλου χώρου παιχνιδιών, στο Πάρκο της Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι, με στόχο να προσφέρουμε περισσότερη ασφάλεια στα παιδιά, αφού το παλαιό πάτωμα που υπήρχε εδώ και χρόνια, έχει φθαρεί».

Αναφερόμενος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τερσεφάνου, ο κ. Ανδρονίκου είπε πως «θα ανακοινωθεί σύντομα διαγωνισμός για το κατασκευαστικό συμβόλαιο για ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα της Κοινότητας, ένα πολεοδομικό έργο με συνεισφορά του Δήμου στο 30%. Επίσης είμαστε στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών για την Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης της Τερσεφάνου, ένα έργο που θα στοιχίσει λίγο πάνω από το ένα εκατομμύριο ευρώ και έχει ενταχθεί σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα».

Ένα άλλο έργο, συνέχισε ο Δήμαρχος είναι και «η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τα γραφεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερσεφάνου. Ακόμα είμαστε στην διαδικασία προσφοροδότησης για αναπαλαίωση ορισμένων παλαιών καταστημάτων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, επίσης στην Τερσεφάνου» είπε.

Για τα έργα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Περβολιών ο κ. Ανδρονίκου είπε πως «σύντομα θα ανακοινώσουμε τον διαγωνισμό για το κατασκευαστικό συμβόλαιο για την Β Φάση του πολύ γνωστού παραλιακού πεζόδρομου, στην περιοχή όπου βρίσκεται και ο Φάρος. Το έργο είναι πολεοδομικό με τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού να καταβάλλει το 30% των χρημάτων».

Κοντά στη συγκεκριμένη περιοχή, συνέχισε «είναι και το Πάρκο Μπελογιάννη που βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα και φιλοδοξούμε να το μετατρέψουμε σε ένα εξαιρετικό χώρο ξεκούρασης και αναψυχής με διάφορα σχέδια που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Οι σχετικές άδειες έχουν εκδοθεί και μόλις έχουμε και την πολεοδομική άδεια σκοπεύουμε να εντάξουμε το Πάρκο αυτό σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα» είπε.

«Πριν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρχίσαμε την ανακαίνιση των γραφείων του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών, οι οποίες σταμάτησαν για διάφορους λόγους. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της προσφοροδότησης του έργου με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων Υπηρεσιών προς τους δημότες μας», πρόσθεσε.

Επίσης, σημείωσε ο Δήμαρχος «προχωρούμε στον ανασχεδιασμό του Αθλητικού Κέντρου στα Περβόλια, ενός μεγάλου χώρου στον οποίο στοχεύουμε να δημιουργήσουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, που θα είναι ωφέλιμες και θα προσφέρουν στον αθλητισμό των Περβολιών αλλά και του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού ευρύτερα» κατέληξε.