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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από τον Κάθηκα: Δημογραφικό, δρόμοι και πυρκαγιές απειλούν το μέλλον του χωριού Γεμάτος επισκέπτες, αλλά άδειος από νέους – Η μεγάλη πρόκληση

 06.06.2026 - 17:44
SOS από τον Κάθηκα: Δημογραφικό, δρόμοι και πυρκαγιές απειλούν το μέλλον του χωριού Γεμάτος επισκέπτες, αλλά άδειος από νέους – Η μεγάλη πρόκληση

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη συνεχή αύξηση της επισκεψιμότητας, ο Κάθηκας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική του ανάπτυξη. Κύρια προβλήματα παραμένουν η δημογραφική συρρίκνωση, οι ελλιπείς υποδομές, οι πολεοδομικοί περιορισμοί και ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αντιδήμαρχος Κάθηκα Χαράλαμπος Φυλακτού ανέφερε ότι σήμερα στην κοινότητα διαμένουν περίπου 400 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί αλλοδαποί που έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Ωστόσο, όπως τόνισε, ελάχιστα νεαρά ζευγάρια επιλέγουν να παραμείνουν ή να μετακομίσουν στον Κάθηκα, γεγονός που εντείνει το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής.

Καθοριστικός παράγοντας, σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού, είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου που συνδέει την περιοχή με την Πάφο. Όπως εξήγησε, η καθημερινή μετακίνηση από την περιοχή του Στρουμπιού προς την Πάφο μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα, εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας και ιδιαίτερα της διέλευσης βαρέων οχημάτων και φορτηγών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «μαρτύριο», επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος δρόμος θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Όπως είπε, πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες για νέα ζευγάρια με μικρά παιδιά που θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στην κοινότητα.

Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης κρατικής παρέμβασης για τη βελτίωση των υποδομών και τη στήριξη της υπαίθρου, τονίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται μια διαφορετική κυβερνητική πολιτική που θα ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να επιλέξουν την ύπαιθρο ως τόπο μόνιμης διαμονής.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκε την εφαρμογή σχεδίων χορηγιών και στεγαστικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια, σημειώνοντας ότι η απόκτηση κατοικίας στις αστικές περιοχές έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη και οικονομικά απρόσιτη για μεγάλο μέρος της νέας γενιάς. Όπως ανέφερε, η ύπαιθρος μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη εναλλακτική επιλογή, νοουμένου ότι θα υπάρξει ουσιαστική κρατική στήριξη.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού, η μείωση του ποσοστού ανάπτυξης στις αγροτικές ζώνες λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο για τη δημιουργία μόνιμων κατοικιών όσο και για την προώθηση εξοχικών αναπτύξεων, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της υπαίθρου.

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την κοινότητα είναι οι πυρκαγιές. Όπως σημείωσε, η πλούσια βλάστηση της περιοχής σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες των θερινών μηνών αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων αγροτεμαχίων μέσω κατάλληλων κινήτρων και χορηγιών, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και παράλληλα να ενισχυθεί η αγροτική ανάπτυξη.

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Φυλακτού ανέφερε ότι το εσωτερικό οδικό δίκτυο του διαμερίσματος Κάθηκα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τόνισε επίσης ότι στρατηγικός στόχος της τοπικής αρχής παραμένει η περαιτέρω ανάδειξη του χωριού ως πρότυπου αγροτουριστικού και πολιτιστικού προορισμού.

Όπως δήλωσε, ο Κάθηκας αποτελεί ένα χωριό που διατηρεί ζωντανές τις ρίζες, τις παραδόσεις και την αυθεντικότητα της κυπριακής υπαίθρου, με την τοπική αρχή να επενδύει διαρκώς στην ανάδειξη της ιστορίας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της φιλοξενίας της περιοχής.

Καταλήγοντας, ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της ιστορίας, των ηθών και των παραδόσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το μέλλον του Κάθηκα και συνολικά της κυπριακής υπαίθρου.

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