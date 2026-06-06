ΥΠΑΝ: Δωρεάν πρόγευμα σε 3.600 παιδιά δημόσιων νηπιαγωγείων μέσω προγράμματος «Πρωινό για όλους»

Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Πρωινό για όλους» επωφελούνται, σε αυτή τη φάση, στην επαρχία Λάρνακας περίπου 2.600 παιδιά και στην επαρχία Αμμοχώστου περίπου 1.000 παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία, αναφέρει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, άρχισε σε δοκιμαστική βάση τις τελευταίες μέρες η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διάθεσης έτοιμου προγεύματος σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων νηπιαγωγείων στις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Πρωινό για όλους» υλοποιείται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί μια από τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον ετήσιο κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026.

«Το πρόγραμμα παρασκευής και διάθεσης έτοιμου προγεύματος αποτελεί μια καινοτόμο κοινωνική πρωτοβουλία της πολιτείας, με σκοπό την υγιεινή διατροφή και υγιή ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών των δημόσιων νηπιαγωγείων καθώς και την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών τους», αναφέρεται.

Το πρωινό που προσφέρεται, αναφέρεται, στηρίζεται σε υγιεινές επιλογές, από ειδικούς της Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με Κύπριες εθελόντριες κλινικές διαιτολόγους, ώστε να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών, όπως αυτές αποτυπώνονται και στις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Ξεκινώντας από το πιο ουσιαστικό γεύμα της ημέρας, προσφέρεται στα παιδιά ένα καλύτερο αύριο, με αξιοπρέπεια και προοπτική, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στη διατροφή», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν προγεύματος επωφελούνται, σε αυτή τη φάση, στην επαρχία Λάρνακας περίπου 2.600 παιδιά και στην επαρχία Αμμοχώστου περίπου 1.000 παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία, και ότι ο ανάδοχος που υλοποιεί το πρόγραμμα έχει επιλεγεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού.

Το συνολικό κόστος για υλοποίηση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος και στις δύο επαρχίες αναμένεται να ανέλθει στο €1.500.000 περίπου, και καλύπτεται από δωρεά της εταιρείας Allwyn (ΟΠΑΠ Κύπρου), αναφέρει το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι την παροχή δωρεάν προγεύματος προτίθεται να ενισχύσει από τον Σεπτέμβριο και το Stelios Philanthropic Foundation, μέσω της παραχώρησης συγκεκριμένων ειδών.

Στην πιλοτική εφαρμογή, σε αυτή τη φάση του προγράμματος, αναφέρεται, στη βάση του σχεδιασμού του προγράμματος, θα συλλέγονται και θα αξιολογούνται συστηματικά δεδομένα και ανατροφοδότηση για την ποιότητα, την ποσότητα, τη θρεπτική αξία και την αποδοχή των προσφερόμενων γευμάτων από τα παιδιά, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύπτουν.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, αναφέρεται, το ΥΠΑΝ θεσπίζει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε με βάση τις αναφορές, τις εισηγήσεις και τα σχόλια που λαμβάνονται, να εξασφαλίζονται τάχιστα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για επίλυση προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν στην υλοποίηση αυτού του «φιλόδοξου» προγράμματος.