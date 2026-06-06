Video: Έδωσε πολύωρη κατάθεση ο Μέλιος και προαναγγέλλει αποκαλύψεις - Κατέθεσε 16 καταγγελίες στην Αστυνομία

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι η διαδικασία της κατάθεσής του διήρκεσε περίπου εννέα με δέκα ώρες. Όπως είπε, οι καταγγελίες που υπέβαλε αφορούν 16 ξεχωριστές υποθέσεις, τις οποίες θεωρεί ότι συνιστούν, πέραν από πειθαρχικά, και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα εκ μέρους λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Θήρας, της Επαρχιακής Διοίκησης, καθώς και του Τμήματος Δασών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι παρέδωσε στις Αρχές υπόμνημα έκτασης 145 σελίδων, με στόχο να συμβάλει στη διευκόλυνση της διερεύνησης των ισχυρισμών του.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι από την ερχόμενη εβδομάδα σκοπεύει να παρουσιάζει δημόσια και να αναλύει αναλυτικά καθεμία από τις καταγγελίες που κατέθεσε ενώπιον της Αστυνομίας.