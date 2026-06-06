Κωνσταντίνος Ιωάννου: Καθοριστικός ο ρόλος των Κέντρων Νεότητας στην κοινωνική συνοχή

Η συμπλήρωση 45 χρόνων συνεχούς παρουσίας και δράσης συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, το οποίο δικαιολογημένα γεμίζει με περηφάνια όλους όσους εργάστηκαν και προσέφεραν για την πρόοδο και την εξέλιξη του Κέντρου, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποτελεί μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τη συμβολή ανθρώπων που πίστεψαν στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και επένδυσαν στον πολυτιμότερο πόρο κάθε κοινωνίας: τη νεολαία της.

«Σε μια εποχή, κατά την οποία οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, η ύπαρξη οργανωμένων δομών όπως τα Κέντρα Νεότητας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Προσφέρει ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, όπου οι νέοι μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενισχύουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και του ανήκειν και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά».

Αναμφίβολα, συνέχισε, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου στη διαμόρφωση υγιών προτύπων και αξιών. Μέσα από τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό και την ομαδικότητα, καλλιεργούνται στάσεις ζωής που ενδυναμώνουν τους νέους και τους προετοιμάζουν να ενταχθούν ενεργά και υπεύθυνα στην κοινωνία, πρόσθεσε. Η κοινωνία μας ανέφερε ο ΥΠΕΣ, έχει ανάγκη από τέτοιους φορείς, που λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στις γενιές και διατηρούν ζωντανές τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της κοινωνικής συνοχής.

Σημείωσε επίσης ότι η προσφορά του Κέντρου εκτείνεται πέραν της νεολαίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του κοινοτικού πνεύματος, στη διατήρηση των παραδόσεων και στη διαμόρφωση μιας ζωντανής και δραστήριας τοπικής κοινωνίας.