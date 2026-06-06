Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚωνσταντίνος Ιωάννου: Καθοριστικός ο ρόλος των Κέντρων Νεότητας στην κοινωνική συνοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Ιωάννου: Καθοριστικός ο ρόλος των Κέντρων Νεότητας στην κοινωνική συνοχή

 06.06.2026 - 15:44
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Καθοριστικός ο ρόλος των Κέντρων Νεότητας στην κοινωνική συνοχή

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι οργανωμένοι φορείς νεολαίας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση χθες βράδυ για τα 45χρονα του Κέντρου Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς.

Η συμπλήρωση 45 χρόνων συνεχούς παρουσίας και δράσης συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, το οποίο δικαιολογημένα γεμίζει με περηφάνια όλους όσους εργάστηκαν και προσέφεραν για την πρόοδο και την εξέλιξη του Κέντρου, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποτελεί μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τη συμβολή ανθρώπων που πίστεψαν στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και επένδυσαν στον πολυτιμότερο πόρο κάθε κοινωνίας: τη νεολαία της.

«Σε μια εποχή, κατά την οποία οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, η ύπαρξη οργανωμένων δομών όπως τα Κέντρα Νεότητας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Προσφέρει ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, όπου οι νέοι μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενισχύουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και του ανήκειν και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά».

Αναμφίβολα, συνέχισε, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου στη διαμόρφωση υγιών προτύπων και αξιών. Μέσα από τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό και την ομαδικότητα, καλλιεργούνται στάσεις ζωής που ενδυναμώνουν τους νέους και τους προετοιμάζουν να ενταχθούν ενεργά και υπεύθυνα στην κοινωνία, πρόσθεσε. Η κοινωνία μας ανέφερε ο ΥΠΕΣ, έχει ανάγκη από τέτοιους φορείς, που λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στις γενιές και διατηρούν ζωντανές τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της κοινωνικής συνοχής.

Σημείωσε επίσης ότι η προσφορά του Κέντρου εκτείνεται πέραν της νεολαίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του κοινοτικού πνεύματος, στη διατήρηση των παραδόσεων και στη διαμόρφωση μιας ζωντανής και δραστήριας τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε την 3χρονη κόρη του από παράθυρο διαμερίσματος μετά από καβγά - Προσοχή σκληρές εικόνες και βίντεο
Από «αντισυστημικός» σε ρυθμιστή: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Φειδία και της Άμεσης Δημοκρατίας
Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία
Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας
Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων
Παραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα καταγγελία για δηλητηρίαση σε γάμο: Στο μικροσκόπιο η ίδια εταιρεία catering

 06.06.2026 - 17:14
Επόμενο άρθρο

Άτυπο Συμβούλιο Άμυνας στη Λευκωσία: Ασφάλεια, Ουκρανία και θαλάσσιες απειλές στο τραπέζι

 06.06.2026 - 17:00
Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση θα έχει το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

  •  06.06.2026 - 12:53
Απάντηση ΔΗΣΥ για τη συνεργασία με την Άμεση Δημοκρατία – Τι συμφώνησαν πραγματικά

Απάντηση ΔΗΣΥ για τη συνεργασία με την Άμεση Δημοκρατία – Τι συμφώνησαν πραγματικά

  •  06.06.2026 - 12:26
Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων

Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων

  •  06.06.2026 - 12:00
Από «αντισυστημικός» σε ρυθμιστή: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Φειδία και της Άμεσης Δημοκρατίας

Από «αντισυστημικός» σε ρυθμιστή: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Φειδία και της Άμεσης Δημοκρατίας

  •  06.06.2026 - 11:35
Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία

Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία

  •  06.06.2026 - 13:15
Σοκ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε την 3χρονη κόρη του από παράθυρο διαμερίσματος μετά από καβγά - Προσοχή σκληρές εικόνες και βίντεο

Σοκ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε την 3χρονη κόρη του από παράθυρο διαμερίσματος μετά από καβγά - Προσοχή σκληρές εικόνες και βίντεο

  •  06.06.2026 - 14:38
Κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι λογική 

Κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι λογική 

  •  06.06.2026 - 12:58
Παραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»

Παραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»

  •  06.06.2026 - 13:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα