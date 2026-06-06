Νέα καταγγελία για δηλητηρίαση σε γάμο: Στο μικροσκόπιο η ίδια εταιρεία catering

Οι Αρχές διερευνούν κατά πόσο το συμβάν σχετίζεται με την ίδια εταιρεία τροφοδοσίας που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της υπόθεσης της μαζικής δηλητηρίασης που καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λεμεσό.

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία και καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες ή επηρεάστηκε από το συγκεκριμένο περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε.

Ισχυρές ενδείξεις για σαλμονέλα

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εξετάσεις για το πρώτο περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αναλύσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η μαζική δηλητηρίαση να προκλήθηκε από σαλμονέλα που εντοπίστηκε σε φιλετάκια κοτόπουλου που είχαν σερβιριστεί στους καλεσμένους.

Οι τελικές εργαστηριακές εξετάσεις αναμένονται εντός της ημέρας και εκτιμάται ότι θα δώσουν οριστικές απαντήσεις για τα αίτια του περιστατικού.

Παραμένει κλειστή η εταιρεία

Η εταιρεία τροφοδοσίας εξακολουθεί να τελεί υπό αναστολή λειτουργίας, καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα όλων των προβλεπόμενων εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το πρώτο περιστατικό ασθένησαν συνολικά 74 άτομα, ενώ 21 χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον κατά πόσο υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις και αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για ευρύτερο πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαδικασία παρασκευής και διάθεσης των γευμάτων.