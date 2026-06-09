Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

 09.06.2026 - 15:36
Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

Προνομιακό ένταλμα Certiorari με το οποίο ακυρώνεται το ένταλμα έρευνας για την οικία, γραφείο και αυτοκίνητα του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη», εξέδωσε την Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την απόφαση, το προσβαλλόμενο ένταλμα έρευνας εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του κατώτερου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, με βάση το περιεχόμενο του εντάλματος, προκύπτει ότι το κατώτερο Δικαστήριο ανέφερε ρητώς ότι ικανοποιήθηκε για διάφορες προϋποθέσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση των αναζητούμενων αντικειμένων με τα υποστατικά και οχήματα των οποίων ζητείτο η έρευνα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, το κατώτερο Δικαστήριο δήλωσε πως ικανοποιήθηκε για την ύπαρξη εύλογης υποψίας διάπραξης των υπό διερεύνηση αδικημάτων, την άμεση σχέση και εμπλοκή του Αιτητή με τη δημιουργία και στη συνέχεια φύλαξη των προαναφερόμενων μηνυμάτων, την ύπαρξη εύλογης υπόνοιας ότι τα εν λόγω αντικείμενα θα παράσχουν απόδειξη για τα υπό διερεύνηση αδικήματα και ότι τα περιστατικά της υπόθεσης καθιστούν την έκδοση του εντάλματος αναγκαία, ανάλογη και επιθυμητή.

Αναφέρεται ακόμη ότι, ενώ το κατώτερο Δικαστήριο προέβη στην καταγραφή χειρόγραφου κειμένου, στο οποίο ανέφερε ρητώς πως ικανοποιήθηκε για τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καταγραφή ότι ικανοποιήθηκε και για τη σύνδεση των αναζητούμενων αντικειμένων με τους χώρους των οποίων ζητείτο η έρευνα.

«Δεν διαφεύγει την προσοχή του παρόντος Δικαστηρίου ότι ως θέμα γενικής αρχής κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συνάγεται από το σύνολο του περιεχομένου κάποιου εντάλματος, χωρίς δηλαδή να είναι αναγκαία ρητή και συγκεκριμένη αναφορά ως προς τούτο, πλην όμως στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση και με βάση το λεκτικό του εντάλματος, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο», προστίθεται.

Αντιθέτως, αναφέρει, επί αυτού του ζητήματος, το κατώτερο Δικαστήριο αναφέρει ότι έλαβε υπόψη «τα στοιχεία αναφορικά με την ύπαρξη των αντικειμένων» και «τον τόπο όπου αυτά κρατούνται», όμως στη συνέχεια καταγράφει ρητώς τις προϋποθέσεις για τις οποίες ικανοποιήθηκε και οι οποίες καθιστούν την έκδοση του εντάλματος αναγκαία και αναλογική. «Θεωρώ ότι αυτό το περιεχόμενο δεν είναι τέτοιο που να οδηγεί στο συμπέρασμα πως το κατώτερο Δικαστήριο είχε ικανοποιηθεί για τη διασύνδεση των αντικειμένων με τους χώρους, πριν προβεί στην έκδοση του αιτούμενου εντάλματος», αναφέρεται στην απόφαση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, σημειώνεται, «το προσβαλλόμενο ένταλμα έρευνας εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του κατώτερου Δικαστηρίου».

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε προνομιακό ένταλμα Certiorari με το οποίο ακυρώνεται το ένταλμα έρευνας ημερομηνίας 9.4.2026, που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υγειονομικές Υπηρεσίες: Έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους στo delivery - Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων
Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή
Μεταγραφικό: Η επίσημη θέση του Άρη για Κακουλλή-ΑΙΚ και για Μοντνόρ
«Χρειάζομαι προσοχή»: Τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση
Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά
Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι - Πότε θα συμβεί, πού θα τη δουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να χάνεται μέσα στη σιωπή και την αδιαφορία» - Ανησυχία για τον θάνατο ηλικιωμένης χωρίς να τη γυρέψει κανείς

 09.06.2026 - 15:35
Επόμενο άρθρο

Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε την αναθεωρημένη κατανομή υδατικών αποθεμάτων για το 2026

 09.06.2026 - 15:50
Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

  •  09.06.2026 - 11:03
Ραγδαίες εξελίξεις με τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ προσώπων

Ραγδαίες εξελίξεις με τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ προσώπων

  •  09.06.2026 - 17:55
Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

  •  09.06.2026 - 15:36
Νέα σύσκεψη Αρχηγών κομμάτων την Πέμπτη - Ακολουθεί Ολομέλεια και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής

Νέα σύσκεψη Αρχηγών κομμάτων την Πέμπτη - Ακολουθεί Ολομέλεια και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής

  •  09.06.2026 - 14:21
Ιστορική απόφαση δικαστηρίου - Δήμευση έπαυλης του Jho Low στην Αγία Νάπα χωρίς καταδίκη

Ιστορική απόφαση δικαστηρίου - Δήμευση έπαυλης του Jho Low στην Αγία Νάπα χωρίς καταδίκη

  •  09.06.2026 - 16:48
Θρίλερ στη Λεμεσό: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας €9,8 εκατομμυρίων - Τι καταγγέλει 57χρονος

Θρίλερ στη Λεμεσό: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας €9,8 εκατομμυρίων - Τι καταγγέλει 57χρονος

  •  09.06.2026 - 16:31
Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

  •  09.06.2026 - 11:51
Νέα απάτη στη Λεμεσό: 90 χιλιάδες ευρώ «έκαναν φτερά» - Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν 59χρονο

Νέα απάτη στη Λεμεσό: 90 χιλιάδες ευρώ «έκαναν φτερά» - Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν 59χρονο

  •  09.06.2026 - 15:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα