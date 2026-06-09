Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

Σύμφωνα με την απόφαση, το προσβαλλόμενο ένταλμα έρευνας εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του κατώτερου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, με βάση το περιεχόμενο του εντάλματος, προκύπτει ότι το κατώτερο Δικαστήριο ανέφερε ρητώς ότι ικανοποιήθηκε για διάφορες προϋποθέσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση των αναζητούμενων αντικειμένων με τα υποστατικά και οχήματα των οποίων ζητείτο η έρευνα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, το κατώτερο Δικαστήριο δήλωσε πως ικανοποιήθηκε για την ύπαρξη εύλογης υποψίας διάπραξης των υπό διερεύνηση αδικημάτων, την άμεση σχέση και εμπλοκή του Αιτητή με τη δημιουργία και στη συνέχεια φύλαξη των προαναφερόμενων μηνυμάτων, την ύπαρξη εύλογης υπόνοιας ότι τα εν λόγω αντικείμενα θα παράσχουν απόδειξη για τα υπό διερεύνηση αδικήματα και ότι τα περιστατικά της υπόθεσης καθιστούν την έκδοση του εντάλματος αναγκαία, ανάλογη και επιθυμητή.

Αναφέρεται ακόμη ότι, ενώ το κατώτερο Δικαστήριο προέβη στην καταγραφή χειρόγραφου κειμένου, στο οποίο ανέφερε ρητώς πως ικανοποιήθηκε για τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καταγραφή ότι ικανοποιήθηκε και για τη σύνδεση των αναζητούμενων αντικειμένων με τους χώρους των οποίων ζητείτο η έρευνα.

«Δεν διαφεύγει την προσοχή του παρόντος Δικαστηρίου ότι ως θέμα γενικής αρχής κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συνάγεται από το σύνολο του περιεχομένου κάποιου εντάλματος, χωρίς δηλαδή να είναι αναγκαία ρητή και συγκεκριμένη αναφορά ως προς τούτο, πλην όμως στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση και με βάση το λεκτικό του εντάλματος, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο», προστίθεται.

Αντιθέτως, αναφέρει, επί αυτού του ζητήματος, το κατώτερο Δικαστήριο αναφέρει ότι έλαβε υπόψη «τα στοιχεία αναφορικά με την ύπαρξη των αντικειμένων» και «τον τόπο όπου αυτά κρατούνται», όμως στη συνέχεια καταγράφει ρητώς τις προϋποθέσεις για τις οποίες ικανοποιήθηκε και οι οποίες καθιστούν την έκδοση του εντάλματος αναγκαία και αναλογική. «Θεωρώ ότι αυτό το περιεχόμενο δεν είναι τέτοιο που να οδηγεί στο συμπέρασμα πως το κατώτερο Δικαστήριο είχε ικανοποιηθεί για τη διασύνδεση των αντικειμένων με τους χώρους, πριν προβεί στην έκδοση του αιτούμενου εντάλματος», αναφέρεται στην απόφαση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, σημειώνεται, «το προσβαλλόμενο ένταλμα έρευνας εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του κατώτερου Δικαστηρίου».

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε προνομιακό ένταλμα Certiorari με το οποίο ακυρώνεται το ένταλμα έρευνας ημερομηνίας 9.4.2026, που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.