Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε την αναθεωρημένη κατανομή υδατικών αποθεμάτων για το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε την αναθεωρημένη κατανομή υδατικών αποθεμάτων για το 2026

 09.06.2026 - 15:50
Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε την αναθεωρημένη κατανομή υδατικών αποθεμάτων για το 2026

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη σημερινή του Συνεδρία, την αναθεωρημένη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων ανά περιοχή και χρήση για το 2026, στη βάση επικαιροποιημένων υδρολογικών δεδομένων και μετά από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ύδρευσης και άρδευσης.

Η απόφαση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, με προγραμματισμό τριετίας για πρώτη φορά, ώστε να διασφαλίζεται η υδατική επάρκεια και η διατήρηση ασφαλών αποθεμάτων. Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στα φράγματα, λόγω των βροχοπτώσεων των πρώτων μηνών του έτους, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβάλλουν συνετή και υπεύθυνη διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Για τον λόγο αυτό, η νέα κατανομή βασίζεται στο δυσμενέστερο σενάριο ως προς τις μελλοντικές υδρολογικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, εγκρίθηκε πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (κ.μ.) νερού για άρδευση, εκ των οποίων:

2 εκατ. κ.μ. για το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου
1,5 εκατ. κ.μ. για το Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού

Οι επιπρόσθετες ποσότητες θα διατεθούν αποκλειστικά σε επαγγελματίες γεωργούς, με προτεραιότητα στις μόνιμες καλλιέργειες και πάντοτε εντός των ορίων που επιτρέπει το υδατικό ισοζύγιο. Η απόφαση στηρίζεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που δόθηκαν από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, με τον οποίο η συνεργασία παραμένει στενή και συνεχής.

Με τη νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Ύδρευση: 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
Άρδευση: 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, το οποίο περιλαμβάνει:

νέες μονάδες αφαλάτωσης,
μείωση απωλειών στα δίκτυα,
αξιοποίηση ανακτημένου νερού,
δράσεις εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς.

Στόχος είναι η θωράκιση της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η διασφάλιση ότι οι υδατικοί πόροι θα καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες των πολιτών και της αγροτικής παραγωγής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υγειονομικές Υπηρεσίες: Έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους στo delivery - Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων
Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή
Μεταγραφικό: Η επίσημη θέση του Άρη για Κακουλλή-ΑΙΚ και για Μοντνόρ
«Χρειάζομαι προσοχή»: Τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση
Απόφαση-σταθμός από το Κακουργιοδικείο: Δις ισόβια στον 25χρονο για το διπλό φονικό στον Αρακαπά
Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι - Πότε θα συμβεί, πού θα τη δουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

 09.06.2026 - 15:36
Επόμενο άρθρο

Ξέσπασε πυρκαγιά σε μπάλες σανού – Στις φλόγες και το εν κινήσει φορτηγό

 09.06.2026 - 15:56
Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη: «Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των κατοίκων για τους πυλώνες της ΑΗΚ»

  •  09.06.2026 - 11:03
Ραγδαίες εξελίξεις με τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ προσώπων

Ραγδαίες εξελίξεις με τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ προσώπων

  •  09.06.2026 - 17:55
Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα έρευνας σε οικία, γραφείο, αυτοκίνητα του Νίκου Κληρίδη

  •  09.06.2026 - 15:36
Νέα σύσκεψη Αρχηγών κομμάτων την Πέμπτη - Ακολουθεί Ολομέλεια και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής

Νέα σύσκεψη Αρχηγών κομμάτων την Πέμπτη - Ακολουθεί Ολομέλεια και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής

  •  09.06.2026 - 14:21
Ιστορική απόφαση δικαστηρίου - Δήμευση έπαυλης του Jho Low στην Αγία Νάπα χωρίς καταδίκη

Ιστορική απόφαση δικαστηρίου - Δήμευση έπαυλης του Jho Low στην Αγία Νάπα χωρίς καταδίκη

  •  09.06.2026 - 16:48
Θρίλερ στη Λεμεσό: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας €9,8 εκατομμυρίων - Τι καταγγέλει 57χρονος

Θρίλερ στη Λεμεσό: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας €9,8 εκατομμυρίων - Τι καταγγέλει 57χρονος

  •  09.06.2026 - 16:31
Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

  •  09.06.2026 - 11:51
Νέα απάτη στη Λεμεσό: 90 χιλιάδες ευρώ «έκαναν φτερά» - Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν 59χρονο

Νέα απάτη στη Λεμεσό: 90 χιλιάδες ευρώ «έκαναν φτερά» - Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν 59χρονο

  •  09.06.2026 - 15:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα