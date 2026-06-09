Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε την αναθεωρημένη κατανομή υδατικών αποθεμάτων για το 2026

Η απόφαση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, με προγραμματισμό τριετίας για πρώτη φορά, ώστε να διασφαλίζεται η υδατική επάρκεια και η διατήρηση ασφαλών αποθεμάτων. Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στα φράγματα, λόγω των βροχοπτώσεων των πρώτων μηνών του έτους, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβάλλουν συνετή και υπεύθυνη διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Για τον λόγο αυτό, η νέα κατανομή βασίζεται στο δυσμενέστερο σενάριο ως προς τις μελλοντικές υδρολογικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, εγκρίθηκε πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (κ.μ.) νερού για άρδευση, εκ των οποίων:

2 εκατ. κ.μ. για το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου

1,5 εκατ. κ.μ. για το Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού

Οι επιπρόσθετες ποσότητες θα διατεθούν αποκλειστικά σε επαγγελματίες γεωργούς, με προτεραιότητα στις μόνιμες καλλιέργειες και πάντοτε εντός των ορίων που επιτρέπει το υδατικό ισοζύγιο. Η απόφαση στηρίζεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που δόθηκαν από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, με τον οποίο η συνεργασία παραμένει στενή και συνεχής.

Με τη νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Ύδρευση: 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

Άρδευση: 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, το οποίο περιλαμβάνει:

νέες μονάδες αφαλάτωσης,

μείωση απωλειών στα δίκτυα,

αξιοποίηση ανακτημένου νερού,

δράσεις εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς.

Στόχος είναι η θωράκιση της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η διασφάλιση ότι οι υδατικοί πόροι θα καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες των πολιτών και της αγροτικής παραγωγής.