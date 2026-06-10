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Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση

 10.06.2026 - 09:30
Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση

Η Nokia σταμάτησε οριστικά την παραγωγή smartphones, με το ιστορικό όνομα να επιβιώνει πλέον μόνο σε απλά τηλέφωνα με κουμπιά.

Τέσσερα στα δέκα κινητά τηλέφωνα που πωλούνταν κάποτε παγκοσμίως ήταν Nokia.

Το Nokia 1100, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε 250 εκατομμύρια κομμάτια, περισσότερα από οποιοδήποτε iPhone ή Galaxy, ενώ το περίφημο Nokia 3310 έφτασε στα χέρια 126 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το 1998, η φινλανδική εταιρεία ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο, με ετήσια έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έλεγχο του 40% της παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα, η Nokia αναζητά κάποιον που να θέλει να τοποθετήσει το όνομά της σε ένα smartphone, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς.

Το iPhone και η πτώση

Η παρακμή ξεκίνησε το 2007, όταν η Apple παρουσίασε το iPhone. Ενώ η αγορά μετανάστευε στις οθόνες αφής και στις εφαρμογές, η Nokia συνέχισε να ποντάρει σε φυσικά πληκτρολόγια και λειτουργικά συστήματα που είχαν ήδη μείνει πίσω.

Το 2013, με τις μετοχές να καταρρέουν, η Microsoft αγόρασε το τμήμα κινητών της Nokia για 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, πιστεύοντας ότι θα αναβιώσει το brand με το σύστημα Windows Phone. Δύο χρόνια αργότερα, η Microsoft ακύρωσε τα έργα, απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους και έβαλε στο αρχείο σχεδόν τα πάντα.

Η τελευταία προσπάθεια με την HMD Global

Το 2016, μια ομάδα πρώην στελεχών της Nokia δημιούργησε την HMD Global και υπέγραψε δεκαετή συμφωνία παραχώρησης του ονόματος για τη δημιουργία Android τηλεφώνων. Στην αρχή το σχέδιο πέτυχε, καθώς η επανακυκλοφορία του Nokia 3310 το 2017 προκάλεσε παγκόσμιο ενθουσιασμό.

Ωστόσο, η HMD Global δεν απέκτησε ποτέ την απαραίτητη κλίμακα για να ανταγωνιστεί τη Samsung, τη Xiaomi και τις κινεζικές μάρκες χαμηλού κόστους. Το 2024, η εταιρεία άρχισε να κυκλοφορεί συσκευές με το δικό της brand, εγκαταλείποντας σταδιακά το όνομα της Nokia στα smartphones.

Μετά την αποχώρησή της από τη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η παραγωγή των Nokia smartphones τερματίστηκε οριστικά, με την έξοδο να γίνεται αθόρυβα. Η άδεια χρήσης του ονόματος για έξυπνα τηλέφωνα έληξε τον Μάρτιο του 2026.

Για τα βασικά τηλέφωνα, χωρίς ίντερνετ και κάμερα, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν σε ανανέωση για ακόμη δύο με τρία χρόνια. Σε αυτές τις απλές συσκευές, που πωλούνται κυρίως στην Ινδία, επιβιώνει ακόμα το όνομα της Nokia.

Η μητρική Nokia Corporation στη Φινλανδία λειτουργεί πλέον κυρίως σε υποδομές δικτύων 5G και τηλεπικοινωνίες για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, αποτελώντας μια εντελώς διαφορετική εταιρεία.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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