Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

 10.06.2026 - 10:00
Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

Η Λευκωσία δεν επιδιώκει απλώς μια νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό αλλά θα προσέλθει σε αυτήν με στόχο να αποτελέσει το σκαλοπάτι για την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Μιλώντας στο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη νέα του πρωτοβουλία τον περασμένο Μάρτιο, με στόχο την επανέναρξη συνομιλιών, προσθέτοντας ότι το διάστημα που μεσολάβησε αξιοποιήθηκε με επαφές σε διάφορα επίπεδα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λάρνακα: Δεν αναζητήθηκε από συγγενείς για 5-6 μήνες - Μέσω DNA η ταυτοποίησή της
Πώς να ρίξετε τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να πατήσετε off στον κλιματισμό - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Δείτε γιατί παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα» – Η συγκινητική κίνηση της Ιλάειρας – Δείτε βίντεο
Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες έξω από συνεργείο – Εκτεταμένες οι ζημιές
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου στη Στεφανία στα 10.000 μέτρα - Το «ναι» που συγκίνησε επιβάτες - Βίντεο
Νέο γλυκό σποτ άνοιξε σε mall της Πρωτεύουσας και μυρίζει ήδη… κανέλα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας - Ποιος ο λόγος

 10.06.2026 - 09:57
Επόμενο άρθρο

Αυτά είναι τα χρήματα που μπορούν να πάρουν οι ελληνικές ομάδες από παίκτες τους στο Μουντιάλ 2026

 10.06.2026 - 10:09

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

  •  10.06.2026 - 10:00
Κυπριακό: Η κινητικότητα της Ολγκίν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συγκλίσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες

Κυπριακό: Η κινητικότητα της Ολγκίν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συγκλίσεις και το πλαίσιο Γκουτέρες

  •  10.06.2026 - 06:20
Αναβολή στην Υπόθεση Αββακούμ: Πότε ορίστηκε η νέα διαδικασία - Τι ειπώθηκε στο Δικαστήριο

Αναβολή στην Υπόθεση Αββακούμ: Πότε ορίστηκε η νέα διαδικασία - Τι ειπώθηκε στο Δικαστήριο

  •  10.06.2026 - 10:17
Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται «αγριεμένο» απόγευμα - Έντονες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται «αγριεμένο» απόγευμα - Έντονες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  10.06.2026 - 09:37
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα φόνου - Η κατάσταση υγείας του 23χρονου

Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Ένταλμα σύλληψης για την απόπειρα φόνου - Η κατάσταση υγείας του 23χρονου

  •  10.06.2026 - 08:02
Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας - Ποιος ο λόγος

Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας - Ποιος ο λόγος

  •  10.06.2026 - 09:57
Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λάρνακα: Δεν αναζητήθηκε από συγγενείς για 5-6 μήνες - Μέσω DNA η ταυτοποίησή της

Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λάρνακα: Δεν αναζητήθηκε από συγγενείς για 5-6 μήνες - Μέσω DNA η ταυτοποίησή της

  •  10.06.2026 - 06:26
Νέο γλυκό σποτ άνοιξε σε mall της Πρωτεύουσας και μυρίζει ήδη… κανέλα

Νέο γλυκό σποτ άνοιξε σε mall της Πρωτεύουσας και μυρίζει ήδη… κανέλα

  •  10.06.2026 - 09:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα