Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

Μιλώντας στο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη νέα του πρωτοβουλία τον περασμένο Μάρτιο, με στόχο την επανέναρξη συνομιλιών, προσθέτοντας ότι το διάστημα που μεσολάβησε αξιοποιήθηκε με επαφές σε διάφορα επίπεδα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ