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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ κατά Κυβέρνησης: «Θα συνεχίσει να προστατεύει τις τράπεζες;»

 10.06.2026 - 13:14
ΑΚΕΛ κατά Κυβέρνησης: «Θα συνεχίσει να προστατεύει τις τράπεζες;»

Πυρά κατά της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη εξαπολύει το ΑΚΕΛ, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια, κατηγορώντας την ότι παραμένει σιωπηλή απέναντι στα υπερκέρδη των τραπεζών και στο αυξημένο οικονομικό βάρος που επωμίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 

Αυτούσια Τοποθέτηση ΑΚΕΛ

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η Κύπρος έχει από τα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια στην Ευρωζώνη αλλά αντίθετα διατηρεί αυξημένα δανειστικά επιτόκια γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της εκμετάλλευσης της κοινωνίας από το ολιγοπώλιο των τραπεζών στην Κύπρο.

Πολύ πιο ανησυχητική είναι η εκκωφαντική σιωπή της Κυβέρνησης και του λόμπι των τραπεζών στο Κοινοβούλιο απέναντι στην ασυδοσία του τραπεζικού τομέα.

Ανησυχούν ή όχι η κυβέρνηση και το λόμπι των τραπεζών στη Βουλή για το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις; Θα συνεχίσουν να είναι ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας;

Το ΑΚΕΛ θα ζητήσει να επανέλθει η πρόταση νόμου για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής.

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