Νέα «βόμβα» στο Υφυπουργείο Τουρισμού – Αμφισβητείται η συνταγματικότητα του θεσμού

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος του ΓΔ Νεόφυτου Παπαδόπουλου, Κρις Τριανταφυλλίδης, «η ένσταση θα υποβληθεί εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η ΕΔΥ, η οποία λήγει αύριο Πέμπτη», με βασικό επιχείρημα ότι η εισήγηση για διαθεσιμότητα προέρχεται από όργανο το οποίο, κατά τη θέση της υπεράσπισης, είναι αντισυνταγματικό.

Πληροφορίες από πλευράς Κυβέρνησης αναφέρουν ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Μάρτη, καθώς υπήρξε διαφωνία ως προς την προσέγγιση του τουριστικού ζητήματος που είχε δημιουργηθεί μετά την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι. Αντικείμενο της διαφωνίας ήταν το κατά πόσο υπάρχει τουριστική κρίση ή όχι, θέμα στο οποίο διαπιστώθηκε διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των δύο, με τον Υφυπουργό να θεωρεί πως ναι, ενώ ο Γενικός Διευθυντής εξέφραζε αντίθετη άποψη. Αναφέρεται επίσης ότι από πλευράς Υφυπουργού έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για εξεύρεση φόρμουλας συνεργασίας, χωρίς αποτέλεσμα. «Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι οι διαφορές δεν γεφυρώθηκαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι στο Υφυπουργείο υφίσταται υπηρεσιακή διαφωνία μεταξύ του Υφυπουργού και του Γενικού Διευθυντή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει, όπως είπε, «αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών». Όπως διευκρίνισε, «πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας και όχι για υποθέσεις διαφθοράς ή άλλα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Υφυπουργός εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον διορισμό ερευνώντος λειτουργού για διερεύνηση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και, ενόψει της έρευνας, ζήτησε την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή σε διαθεσιμότητα για περίοδο τριών μηνών.

Όπως εξήγησε, βασικό επιχείρημα της ένστασης του Ν.Παπαδόπουλου, θα είναι ότι η σχετική εισήγηση προέρχεται από όργανο το οποίο, κατά τη θέση της υπεράσπισης, είναι αντισυνταγματικό. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τόσο η ύπαρξη του Υφυπουργείου Τουρισμού όσο και ο διορισμός του Υφυπουργού δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, το οποίο αναφέρεται μόνο στην ύπαρξη 11 Υπουργείων και παρέχει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξουσία διορισμού Υπουργών, όχι όμως Υφυπουργών.

Ερωτηθείς για το κατά πόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που να επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμού των Υφυπουργείων, ο κ. Τριανταφυλλίδης απάντησε ότι δεν έχει υπόψη του οποιαδήποτε τέτοια απόφαση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν δημιουργείται αντίφαση από το γεγονός ότι ο κ. Παπαδόπουλος υπηρετούσε ως Γενικός Διευθυντής στο συγκεκριμένο Υφυπουργείο, σημειώνοντας ότι είχε τοποθετηθεί εκεί ως δημόσιος λειτουργός και ότι, μέχρι τυχόν δικαστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας, οι πράξεις και οι αποφάσεις του θεσμού παραμένουν σε ισχύ.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ακόμη ότι, «σε περίπτωση που η ΕΔΥ υιοθετήσει την εισήγηση για διαθεσιμότητα, θα καταχωριστεί προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της σχετικής απόφασης».

Όπως είπε, κατά κανόνα η ΕΔΥ εγκρίνει αιτήματα για θέση δημοσίων λειτουργών σε διαθεσιμότητα και εκτίμησε ότι η απόφασή της αναμένεται να εκδοθεί εντός 24 έως 48 ωρών από την υποβολή της ένστασης, πιθανότατα, όπως είπε, μέχρι την Παρασκευή.