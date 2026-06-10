Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔιοικητής ΥΚΑΝ: Αυξημένη η διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Κύπρο - Τα νέα σκευάσματα που εισήλθαν στη χώρα μας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διοικητής ΥΚΑΝ: Αυξημένη η διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Κύπρο - Τα νέα σκευάσματα που εισήλθαν στη χώρα μας

 10.06.2026 - 14:24
Διοικητής ΥΚΑΝ: Αυξημένη η διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Κύπρο - Τα νέα σκευάσματα που εισήλθαν στη χώρα μας

Η αυξητική τάση στη διαθεσιμότητα ναρκωτικών ουσιών και ειδικά στην κάνναβη και κοκαΐνη δεν παρατηρείται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο και για αυτό η ΥΚΑΝ, όπως και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA), αξιοποιούν τα στατιστικά στοιχεία, λαμβάνουν δεδομένα, θέτουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και συνεργάζονται προκειμένου να καταπολεμήσουν την εμπορία και τη διάθεση των ουσιών αυτών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Χρίστος Ανδρέου.

Ο Διοικητής της ΥΚΑΝ προέβη στη δήλωση υπό το φως της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2026, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν την Τρίτη, στις Βρυξέλλες, αλλά και στη Λευκωσία, καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, μια ολοένα και πιο πολύπλοκη ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών, με αυξημένη διαθεσιμότητα ουσιών, μεγαλύτερη ισχύ και διαφοροποίηση, καθώς και εντεινόμενη δραστηριότητα οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Ερωτηθείς εάν η αυξημένη διαθεσιμότητα συναρτάται και με αυξημένες υποθέσεις εντοπισμού ναρκωτικών και διακινητών, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 κατασχέθηκαν 72 κιλά κοκαΐνης ενώ για όλο το 2025 η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης ήταν 52 κιλά.

Επεσήμανε παράλληλα ότι στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών εισήλθαν νέα σκευάσματα όπως το ψυχοδιεγερτικό captagon, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του 2026 μέχρι τώρα κατασχέθηκαν πέραν των 1000 δισκίων captagon, ενώ το 2025 περιοριζόταν στα 32 δισκία περίπου.

Συνεχίζοντας, είπε ότι αυξημένες ήταν και οι κατασχέσεις άλλων σκευασμάτων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες οι οποίες προκαλούν πολλά προβλήματα τοξικότητας στον οργανισμό των χρηστών και τοξικοεξάρτησης.

Από τις επαφές με αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες τρίτων χωρών είναι παραδεκτό ότι η τάση διάθεσης, χρήσης ναρκωτικών είναι αυξητική όπως και οι κατασχέσεις, είπε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λάρνακα: Δεν αναζητήθηκε από συγγενείς για 5-6 μήνες - Μέσω DNA η ταυτοποίησή της
Πώς να ρίξετε τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να πατήσετε off στον κλιματισμό - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Δείτε γιατί παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα» – Η συγκινητική κίνηση της Ιλάειρας – Δείτε βίντεο
Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες έξω από συνεργείο – Εκτεταμένες οι ζημιές
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου στη Στεφανία στα 10.000 μέτρα - Το «ναι» που συγκίνησε επιβάτες - Βίντεο
Νέο γλυκό σποτ άνοιξε σε mall της Πρωτεύουσας και μυρίζει ήδη… κανέλα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατερίνα Καινούργιου: Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο μετά την εγκυμοσύνη και έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό;

 10.06.2026 - 14:22
Επόμενο άρθρο

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Άργησε να διαπραγματευτεί - Τώρα θα πληρώσει το τίμημα»

 10.06.2026 - 14:44
Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

Η Λευκωσία δεν επιδιώκει απλώς μια νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό αλλά θα προσέλθει σε αυτήν με στόχο να αποτελέσει το σκαλοπάτι για την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

Λετυμπιώτης: Στόχος μια άτυπη συνάντηση να είναι «το σκαλοπάτι» για επανέναρξη συνομιλιών

  •  10.06.2026 - 10:00
Ο κακός χαμός για τον διαμοιρασμό των επιτροπών - ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ στα χαρακώματα- Οι πολίτες περιμένουν έργο

Ο κακός χαμός για τον διαμοιρασμό των επιτροπών - ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ στα χαρακώματα- Οι πολίτες περιμένουν έργο

  •  10.06.2026 - 12:19
Ερντογάν: «Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες να ανάψει η φωτιά της διχόνοιας στην Κύπρο» - Μήνυμα προς συμμάχους του Ισραήλ

Ερντογάν: «Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες να ανάψει η φωτιά της διχόνοιας στην Κύπρο» - Μήνυμα προς συμμάχους του Ισραήλ

  •  10.06.2026 - 14:48
Πειθαρχική έρευνα κατά του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού μετά από καταγγελία Κώστα Κουμή

Πειθαρχική έρευνα κατά του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού μετά από καταγγελία Κώστα Κουμή

  •  10.06.2026 - 12:36
Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

  •  10.06.2026 - 12:00
Απόφαση-χαστούκι για Φαίδωνα: Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του - Επικυρώθηκε η αργία του

Απόφαση-χαστούκι για Φαίδωνα: Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του - Επικυρώθηκε η αργία του

  •  10.06.2026 - 12:54
Διοικητής ΥΚΑΝ: Αυξημένη η διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Κύπρο - Τα νέα σκευάσματα που εισήλθαν στη χώρα μας

Διοικητής ΥΚΑΝ: Αυξημένη η διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Κύπρο - Τα νέα σκευάσματα που εισήλθαν στη χώρα μας

  •  10.06.2026 - 14:24
VIDEO: Λεμεσιανός πήρε τον νόμο στα χέρια του - Ξήλωσε τα πασσαλάκια σε γνωστή οδό

VIDEO: Λεμεσιανός πήρε τον νόμο στα χέρια του - Ξήλωσε τα πασσαλάκια σε γνωστή οδό

  •  10.06.2026 - 11:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα