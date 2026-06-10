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ΔΙΕΘΝΗ

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Άργησε να διαπραγματευτεί - Τώρα θα πληρώσει το τίμημα»

 10.06.2026 - 14:44
Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Άργησε να διαπραγματευτεί - Τώρα θα πληρώσει το τίμημα»

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Τεχεράνη για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πλέον «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε πλήρη διάλυση», ενώ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος του ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας της χώρας «δεν υφίσταται πλέον». Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν είναι «μόνο λόγια και καμία πράξη», προσθέτοντας πως «ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε».

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε πλήρη διάλυση. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον. Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε. Άργησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής γι’ αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

ΠΗΓΗ: In.gr

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