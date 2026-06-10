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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες να ανάψει η φωτιά της διχόνοιας στην Κύπρο» - Μήνυμα προς συμμάχους του Ισραήλ

 10.06.2026 - 14:48
Ερντογάν: «Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες να ανάψει η φωτιά της διχόνοιας στην Κύπρο» - Μήνυμα προς συμμάχους του Ισραήλ

Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων.

O Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατά την ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά.

«Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες να ανάψει η φωτιά της διχόνοιας στην Κύπρο και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ερντογάν εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά χωρών της περιοχής, χωρίς να τις κατονομάσει, κάνοντας λόγο για «μικρές οντότητες» που, όπως είπε, έχουν προσχωρήσει στις πολιτικές του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Το Ισραήλ εμπλέκεται ταυτόχρονα σε μια σκοτεινή προσπάθεια αποσταθεροποίησης των αφρικανικών χωρών και της Μεσογείου. Η σιωνιστική κυβέρνηση είναι, από κάθε άποψη, μια εστία στασιασμού, ένα εργοστάσιο διχόνοιας, που παράγει συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή».

«Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει τον ρόλο των υπεργολάβων του Σιωνισμού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επιχειρούν να προωθήσουν τους σχεδιασμούς τους στην περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε μάλιστα ευθεία προειδοποίηση, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να επιδιώκει «περιπέτειες» στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Το λέω πολύ ξεκάθαρα: κανείς δεν πρέπει να κυνηγά περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στη Συρία και τον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς τους χώρες που συνδέονται με την Τουρκία με δεσμούς «αγάπης και αδελφοσύνης». Όπως είπε, η ασφάλεια της Τουρκίας δεν περιορίζεται στα σύνορά της, αλλά εκτείνεται και σε περιοχές όπως το Χαλέπι, η Δαμασκός και η Βηρυτός.

«Δεν θα ανεχθούμε κανένα τετελεσμένο γεγονός στις χώρες των αδελφών μας και καμία επίθεση εναντίον τους», διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

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