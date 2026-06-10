ΠΑΣΥΔΥ: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ανησυχίες φουσκώματος κρατικού μισθολογίου

Σε ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα περί διόγκωσης του κρατικού μισθολογίου, λόγω Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), προσαυξήσεων και γενικών αυξήσεων, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στην καθιερωμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αποτελούν μέρος της συνήθους διαδικασίας που διαχρονικά ακολουθείται για σκοπούς ετοιμασίας των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις οικονομικές παραμέτρους.

Ειδικότερα, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει σε σχέση με το ζήτημα της ΑΤΑ ότι «μόλις πρόσφατα συνομολογήθηκε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για τη σταδιακή απόδοση της ΑΤΑ στη φιλοσοφία και τις αρχές που τη διέπουν διαχρονικά, η οποία επανέφερε την ομαλότητα και την ισορροπία στις εργασιακές σχέσεις».

Αναφέρει επίσης ότι έχουν εισαχθεί και ασφαλιστικές δικλείδες, όπως ενεργοποίηση του θεσμού εφόσον η ετήσια μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης του πληθωρισμού κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική και καθορισμό ανώτατου ορίου αύξησης ύψους 4% για τον υπολογισμό της ετήσιας ανώτατης αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος.

«Υπό το φως και των πιο πάνω το θέμα της ΑΤΑ πρέπει να θεωρείται πλέον από όλους ως λήξαν και απόλυτα διαχειρίσιμο», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της παραχώρησης γενικών αυξήσεων και προσαυξήσεων, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει πως «σαφώς και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών, σε οποιεσδήποτε μελλοντικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες περιόδους για σκοπούς οικονομικών σχεδιασμών».

Προσθέτει ότι η τελευταία παραχώρηση γενικών αυξήσεων στον βασικό μισθό των κρατικών υπαλλήλων έγινε την 1.1.2009 και «έκτοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης και του εύθραυστου οικονομικού κλίματος, οι γενικές αυξήσεις ήταν μηδενικές».

Επιπλέον, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι σε συνεννόηση και με τις υπόλοιπες μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατανοώντας τις δυσμενείς συνθήκες και τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, τήρησε υπεύθυνη και σοβαρή στάση όπως πάντοτε πράττει, αποφεύγοντας να θέσει οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση γενικών αυξήσεων.

«Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην παρακολούθηση για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα για την επόμενη τριετία 2025 – 2027 και όχι του 2027 – 2030, όπως λανθασμένα αναφέρεται στα δημοσιεύματα», προσθέτει.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, στόχος είναι, βάσει και των δημοσιονομικών δεδομένων, να καταστεί δυνατή η στοιχειοθέτηση για υποβολή νέου και τεκμηριωμένου σχετικού αιτήματος μαζί με τις υπόλοιπες μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για γενικές αυξήσεις, ώστε να αποδοθεί μερίδιο που αναλογεί στους εργαζομένους από τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, της θετικής πορείας της οικονομίας και της αύξησης της παραγωγικότητας, στο πλαίσιο πάντοτε και των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους».

«Ο,τιδήποτε άλλο γράφεται, εντάσσεται στη σφαίρα της παραπληροφόρησης», καταλήγει.