Βίντεο από τη διάσωση σκύλου που παρασύρθηκε στη θάλασσα με καγιάκ - Εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα από την ακτή

Ο σκύλος, ονόματι Μπρους, βρισκόταν στην ακτή μαζί με τον ιδιοκτήτη του και ετοιμαζόταν για μια βόλτα με καγιάκ, όταν το σκάφος λύθηκε και άρχισε να απομακρύνεται από την ακτή λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με το BBC.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, το οποίο ξεκίνησε έρευνες με τη συμμετοχή πολλών σκαφών. Τελικά, ο Μπρους εντοπίστηκε από το πλήρωμα του τουριστικού σκάφους Serenity.

Ο κυβερνήτης του σκάφους, Τζίμι Ριντ, περιέγραψε τη συγκινητική διάσωση, λέγοντας ότι φοβήθηκε πως ο σκύλος δεν θα τα κατάφερνε. «Πέρασα από τη δύσκολη σκέψη ότι ο σκύλος θα έπεφτε στο νερό και θα παρέμενε εκεί» ανέφερε. «Όταν τελικά τον ανεβάσαμε στο σκάφος και διαπιστώσαμε ότι ήταν ασφαλής, νιώσαμε τεράστια ανακούφιση και χαρά».

Δείτε βίντεο από τη διάσωση του σκύλου:

A German Shepherd named Bruce was rescued after drifting miles off the Northumberland coast on an inflatable kayak in a dramatic operation that drew together volunteers, the coastguard and a local sightseeing boat pic.twitter.com/wIj1ohHF4p — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου επιχείρησε αρχικά να κολυμπήσει προς το καγιάκ για να το προσεγγίσει, ωστόσο επέστρεψε εγκαίρως στην ακτή.

Το Serenity είχε μόλις αποβιβάσει επιβάτες στα νησιά Farne όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό και κλήθηκε να συνδράμει στις έρευνες. Ο Ριντ υπολόγισε την πιθανή πορεία του καγιάκ και τελικά εντόπισε τον σκύλο περίπου 2,5 μίλια, δηλαδή τέσσερα χιλιόμετρα, από το σημείο όπου είχε ξεκινήσει η περιπέτειά του.

Αφού μεταφέρθηκε στο σκάφος, διαπιστώθηκε ότι ο σκύλος είχε υποθερμία. Τα μέλη του πληρώματος τον τύλιξαν με πετσέτες για να τον ζεστάνουν πριν επιστρέψουν στην ακτή και τον παραδώσουν με ασφάλεια στον ιδιοκτήτη του.