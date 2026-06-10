Νέο ιατρικό κέντρο έφτασε στη Λεμεσό – Πότε ανοίγει τις πόρτες του – Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για περισσότερο από έναν αιώνα, το Hadassah αποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή ιατρική κοινότητα, συνδυάζοντας την κλινική αριστεία, την καινοτομία, την έρευνα και την ανθρωποκεντρική φροντίδα. Σήμερα, αυτή η φιλοσοφία αποκτά φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Η απόφαση επικυρώθηκε επίσημα κατά τη συνεδρίαση των αρμόδιων διοικητικών οργάνων του Hadassah που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ στις 3 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Hadassah Medical Organization (HMO), του Hadassah Medical Ltd (HML) και του Hadassah Women’s Zionist Organization of America (HWZOA), και του Hadassah Κύπρου, όπου εγκρίθηκε επίσημα η έναρξη λειτουργίας του Hadassah Medical Center στη Λεμεσό την 1η Ιουλίου 2026.

Βασισμένο στη φιλοσοφία του “Hadassah Advanced Medicine”, το νέο Ιατρικό και Διαγνωστικό Κέντρο Προηγμένης Ιατρικής δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην ιατρική. Μια προσέγγιση όπου η υγεία δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη, την ποιότητα ζωής, τη μακροζωία και τη συνολική ευεξία του ανθρώπου.

Το Hadassah Medical Center θα ξεκινήσει τη λειτουργία του προς το κοινό την 1η Ιουλίου 2026, ενώ μέχρι το τέλος Ιουλίου θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία με το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού, των τμημάτων και των υπηρεσιών του διαθέσιμα στο κοινό.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις πυλώνες:

• Προηγμένη Διαγνωστική Ιατρική με τεχνολογία τελευταίας γενιάς

• Εξειδικευμένη Ιατρική Φροντίδα βασισμένη στα διεθνή πρότυπα και τα κλινικά πρωτόκολλα του Hadassah

• Σύγχρονα Προγράμματα Αποκατάστασης και Ανάρρωσης

• Πρόληψη, Ευεξία και Μακροζωία μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Advanced Medicine

Η παρουσία του Hadassah στην Κύπρο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της χώρας, προσφέροντας πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία, εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου ιατρικού τουρισμού, καινοτομίας και προηγμένων υπηρεσιών υγείας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Το άνοιγμα του Hadassah Medical Center αποτελεί μόνο την αρχή ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Κύπρο, ο οποίος περιλαμβάνει τη σταδιακή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, νέων ιατρικών υποδομών και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υγείας που θα συνδυάζει την κλινική αριστεία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Η 1η Ιουλίου 2026 δεν σηματοδοτεί απλώς το άνοιγμα ενός νέου ιατρικού κέντρου.

Σηματοδοτεί την άφιξη μιας νέας φιλοσοφίας υγείας στην Κύπρο.

Είναι η φιλοσοφία που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Hadassah προσεγγίζει κάθε άνθρωπο, κάθε ασθενή και κάθε εμπειρία φροντίδας — με στόχο να αλλάζει ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων μέσα από την επιστήμη, την καινοτομία και την ανθρώπινη προσέγγιση.