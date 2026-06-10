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Αυτή είναι η μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών - Δεν θα πιστέψεις πόσο διαρκεί

 10.06.2026 - 15:34
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών - Δεν θα πιστέψεις πόσο διαρκεί

Ανεξάρτητα από το πόσο σινεφίλ είναι κάποιος και το αν έχει και τον χρόνο να στηθεί για πολλή ώρα μπροστά από μια οθόνη, είναι κοινό μυστικό ότι για να κάτσεις να δεις μια ταινία με διάρκεια δυόμιση και τρεις ώρες, θα πρέπει να έχεις προηγουμένως πειστεί ότι πας για... αριστούργημα.

Με απλά λόγια, αν η απάντηση δεν είναι «Νονός», 'Fight Club', 'Trainspotting', «Η λίστα του Σίντλερ», πολύ δύσκολα θα βάλεις τον εαυτό σου σε διαδικασία να φτιάξεις ποπ κορν και να αράξεις στον καναπέ. Και να το κάνεις, σπάνια θα δεις μονορούφι κάτι που δεν αξίζει να τραβάει για 3 ώρες.

Ποιος ξέρει αλήθεια τι να σκεφτόταν και γιατί όταν σκεφτόταν ό,τι σκεφτόταν αποφάσισε να αποκλείσει όλους τους «αγάπη μου θες να δούμε μια ταινία», αλλά δύο σκηνοθέτες αποφάσισαν να μας τρολάρουν το - μακρινό πια - 2012.

Οι Ντάνιελ Άντερσον και Έρικα Μάγκνουσον από τη Σουηδία κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι, σκέφτηκαν την υπόθεση, βρήκαν και τον τίτλο αλλά ξέχασαν να βάλουν ένα τέλος στην ταινία τους. Έτσι, το Logistics που έκανε πρεμιέρα στη Σουηδία και τελικά προβλήθηκε σε Αυστραλία, Καναδά, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ινδία, Ιταλία, Ταϊλάνδη, Αίγυπτο και Βρετανία, τράβηξε 51.420 λεπτά.

Τόσο θες για να τη δεις ολόκληρη και αν δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος της παράνοιας, μιλάμε για 857 ώρες ή 35 ημέρες και 17 ώρες. Γεγονός που την καθιστά το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλμ όλων των εποχών.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

 

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