ΔΗΣΥ: Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του κόμματος ο Ονούφριος Κουλλάς

Σε δήλωσή της η κ. Δημητρίου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνέπεια και η προσήλωση του κ. Κουλλά στις αρχές και τις αξίες της Παράταξης θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της οργανωτικής και επικοινωνιακής λειτουργίας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Δημητρίου σημείωσε τα εξής:

«Για τον αγαπημένο μας Ονούφριο Κουλλά μπορεί να έκλεισε ένας κύκλος κοινοβουλευτικής προσφοράς, ανοίγει όμως ένας νέος κύκλος ευθύνης από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ παράλληλα συνεχίζει ως Εκπρόσωπος Τύπου της Παράταξής μας.

Προχωρώ σε αυτή την επιλογή όντας βέβαιη ότι με τη γνώση, τη συνέπεια, το ήθος και το πολιτικό του κριτήριο θα ενισχύσει και από αυτήν την καίρια θέση ακόμη περισσότερο την Παράταξή μας όπως άλλωστε έκανε σε όλη του την πολιτική διαδρομή.

Συνεχίζουμε μαζί, συλλογικά να κτίζουμε την επόμενη μέρα. Για ένα ακόμη πιο ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και για μια καλύτερη Κύπρο. Ονούφριε σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και είμαι βέβαιη για το αποτέλεσμα της συνέχειας».

Από την πλευρά του ο κ. Ονούφριος Κουλλά δήλωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ από καρδιάς Πρόεδρε για την εμπιστοσύνη. Μου αναθέτετε σήμερα μια νέα, επιπρόσθετη αρμοδιότητα. Γνωρίζετε ότι θα εργαστώ σκληρά και με τον ίδιο ζήλο όπως μέχρι σήμερα. Για να στηρίξω εσάς και την Παράταξή μας, για να πετύχουμε όλους τους στόχους και για την Παράταξη αλλά και για τους πολίτες που αναμένουν πάρα πολλά από εμάς. Ευχαριστώ ξανά για την εμπιστοσύνη και το μόνο που υπόσχομαι είναι πάρα πολύ δουλειά».

«Είμαι βέβαιη για αυτό, οπότε συνεχίζουμε μαζί, όπως ξεκινήσαμε, και σε ευχαριστώ που σε όλη αυτή τη διαδρομή ήσουν εκεί δίπλα μου, για τις αρχές μας, τις αξίες μας, για μια περήφανη πορεία του ΔΗΣΥ και του τόπου», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Παράταξης.