Βίντεο από επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στη Φλόριντα - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026 στη μαρίνα της Naval Support Activity (NSA) Panama City, έναν χώρο αναψυχής που χρησιμοποιείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τις αρχές της βάσης, ο άνδρας κολυμπούσε κοντά στη μαρίνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, λίγο πριν από το μεσημέρι, όταν δέχθηκε επίθεση από τον καρχαρία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν, με τον τραυματία να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον άνδρα στο HCA Gulf Coast Hospital. Εκεί υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια.

🇺🇸 A Navy employee was severely attacked by a shark while swimming during his lunch break at the Naval Support Activity Panama City Morale, Welfare and Recreation Marina on St. Andrew Bay.



He was swimming with a colleague from the Naval Surface Warfare Center when the shark bit… pic.twitter.com/7DUFpayFlQ — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 10, 2026

Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για πολιτικό υπάλληλο της βάσης, ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, ο οποίος εργαζόταν στις εγκαταστάσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ένας συνάδελφός του, που κολυμπούσε δίπλα του τη στιγμή της επίθεσης, δεν τραυματίστηκε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το βίντεο της επίθεσης συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media.

ΠΗΓΗ: protothema.gr