Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

 10.06.2026 - 16:24
Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, την Τετάρτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λάρνακα: Δεν αναζητήθηκε από συγγενείς για 5-6 μήνες - Μέσω DNA η ταυτοποίησή της
Πώς να ρίξετε τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να πατήσετε off στον κλιματισμό - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Δείτε γιατί παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα» – Η συγκινητική κίνηση της Ιλάειρας – Δείτε βίντεο
Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες έξω από συνεργείο – Εκτεταμένες οι ζημιές
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου στη Στεφανία στα 10.000 μέτρα - Το «ναι» που συγκίνησε επιβάτες - Βίντεο
Νέο γλυκό σποτ άνοιξε σε mall της Πρωτεύουσας και μυρίζει ήδη… κανέλα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο από επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στη Φλόριντα - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

 10.06.2026 - 16:15
Επόμενο άρθρο

ΕΠΙΣΗΜΟ για Λοΐζου: Έβαλε τα ερυθρόλευκα και πόζαρε με χαμόγελο - Το συμβόλαιο και ο αριθμός που πήρε!

 10.06.2026 - 16:41

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

  •  10.06.2026 - 16:24
Ο κακός χαμός για τον διαμοιρασμό των επιτροπών - ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ στα χαρακώματα- Οι πολίτες περιμένουν έργο

Ο κακός χαμός για τον διαμοιρασμό των επιτροπών - ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ στα χαρακώματα- Οι πολίτες περιμένουν έργο

  •  10.06.2026 - 12:19
Απορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

Απορρίφθηκαν εφέσεις κατηγορουμένων για βιασμούς και αρπαγή, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

  •  10.06.2026 - 17:46
Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

Ακυρώθηκε αθωωτική απόφαση στην Πάφο - Επανεκδικάζεται υπόθεση κλοπής

  •  10.06.2026 - 17:30
Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

  •  10.06.2026 - 12:00
Ανώτατο: «Μισή» δικαίωση για τον πρώην Πάφου Τυχικό – Του άνοιξε το παράθυρο μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ανώτατο: «Μισή» δικαίωση για τον πρώην Πάφου Τυχικό – Του άνοιξε το παράθυρο μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο

  •  10.06.2026 - 15:43
ΔΗΣΥ: Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του κόμματος ο Ονούφριος Κουλλάς

ΔΗΣΥ: Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του κόμματος ο Ονούφριος Κουλλάς

  •  10.06.2026 - 15:55
Νέο ιατρικό κέντρο έφτασε στη Λεμεσό – Πότε ανοίγει τις πόρτες του – Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει

Νέο ιατρικό κέντρο έφτασε στη Λεμεσό – Πότε ανοίγει τις πόρτες του – Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει

  •  10.06.2026 - 15:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα