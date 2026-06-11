Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

Υπενθυμίζεται ότι καταζητείτο 23χρονος σχετικά με την απόπειρα φόνου σε βάρος συνομήλικου του και το πρωί παραδόθηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικατήριο Λεμεσού το οποίο διέταξε την 8ήμερη κράτηση του.

Ενώπιον των αρχών έχουν τεθεί συγκεκριμένοι ισχυρισμοί σχετικά με το κίνητρο πίσω από την απόπειρα φόνου, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ αυτών των ισχυρισμών ήταν και ότι τα κίνητρα ήταν οπαδικά.

Η κατάσταση της υγείας του 23χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα από το μαχαίρι, είναι σαφώς βελτιωμένη και μάλιστα εξήλθε της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.