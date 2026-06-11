Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Με αυτό το όνομα φαίνεται να προχωρά ο ΔΗΣΥ

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, o Δημοκρατικός Συναγερμός αναμένεται να προχωρήσει με την υποψηφιότητα του Προκόπη Προκοπίου.

Με βάση τις πληροφορίες, η Επαρχιακή Γραμματεία του κόμματος, μετά από διαβουλεύσεις εισηγήθηκε την υποψηφιότητα του Προκόπη Προκοπίου χωρίς να προηγηθούν εσωκομματικές εκλογές.

Αναμένεται πλέον η εισήγηση να επικυρωθεί από το Πολιτικό Γραφείο κάτι που φαίνεται να είναι δεδομένο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν κατατεθεί οι υποψηφιότητες των Γεωργίου Αβραάμ, Λιβέρδος Χρίστος, Προκοπίου Προκόπης και Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα).

Σε μία άλλη εξέλιξη, την υποψηφιότητά της για τη θέση της Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς εξήγγειλε η Δρ. Άντρη Χατζηαντρέου.