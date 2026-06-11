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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα υποψηφιότητα στην Αγλαντζιά: Το πρόσωπο που μπαίνει δυναμικά στην εκλογική μάχη - Ποια είναι η γυναίκα που διεκδικεί την θέση

 11.06.2026 - 13:00
Νέα υποψηφιότητα στην Αγλαντζιά: Το πρόσωπο που μπαίνει δυναμικά στην εκλογική μάχη - Ποια είναι η γυναίκα που διεκδικεί την θέση

Την υποψηφιότητά της για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς εξήγγειλε η Δρ. Άντρη Χατζηαντρέου

Την υποψηφιότητά της για τη θέση της Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς εξήγγειλε η Δρ. Άντρη Χατζηαντρέου, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εξαγγελία της, η Δρ. Χατζηαντρέου αναφέρεται στην προσωπική και βαθιά σχέση της με την Αγλαντζιά, την οποία χαρακτηρίζει ως τον τόπο που είναι ρίζες της, οι άνθρωποι της, οι αναμνήσεις και η καθημερινότητα της.

Όπως σημειώνει, για την ίδια η Αγλαντζιά δεν είναι μόνο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και οι δυνατότητες που έχει μπροστά της. Τη χαρακτηρίζει ως έναν τόπο με χαρακτήρα, ιστορία και προοπτική, που αξίζει να προχωρήσει με νέες ιδέες, συνεργασίες και όραμα.

Η Δρ. Χατζηαντρέου τονίζει ότι μέσα από τη διαδρομή της στη μουσική, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική δράση, έμαθε να ακούει, να συνεργάζεται και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Όπως αναφέρει, αυτές είναι οι αξίες που επιθυμεί να φέρει και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο επίκεντρο της υποψηφιότητάς της βρίσκονται τρεις βασικοί άξονες: η Αγλαντζιά της γειτονιάς, η Αγλαντζιά που ζωντανεύει και μια Αγλαντζιά για όλους.

Η «Αγλαντζιά της γειτονιάς» αφορά, όπως σημειώνει, μια τοπική αυτοδιοίκηση που διεκδικεί λύσεις και βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών. Η «Αγλαντζιά που ζωντανεύει» αφορά χώρους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, με πολιτισμό, πράσινο και δράσεις για παιδιά, νέους, οικογένειες και ηλικιωμένους, ενώ η «Αγλαντζιά για όλους» συνδέεται με τον σεβασμό, την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή.

«Διεκδικώ τη θέση της Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς με αφοσίωση, ενέργεια και διάθεση για δουλειά. Με πίστη ότι η Αγλαντζιά μπορεί να γίνει ακόμη πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική και πιο ζωντανή», αναφέρει η Δρ. Χατζηαντρέου στο μήνυμα της.

Κλείνοντας την εξαγγελία της, ζητά τη στήριξη των δημοτών στις εκλογές της 28ης Ιουνίου, υπογραμμίζοντας ότι «η Αγλαντζιά δεν είναι μόνο ο τόπος που αγαπάμε. Είναι ο τόπος που μπορούμε, μαζί, να κάνουμε καλύτερο».

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Άντρη Χατζηαντρέου είναι σολίστ πιανίστα, εκπαιδευτικός και ενεργή πολίτης, με διαδρομή στους τομείς της μουσικής, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ισότητας και της κοινωνικής δράσης.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Μουσική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στη Μουσική από το Πανεπιστήμιο Rutgers των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και Μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση από το CIIM στην Αγλαντζιά.

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