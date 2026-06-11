Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία: Τέλος οι εξετάσεις το 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, προωθείται αλλαγή με βάση την οποία οι εξετάσεις θα διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων κάθε έτος και όχι προηγουμένως, όπως ισχύει σήμερα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής, θέσεις πρώτου διορισμού.

Επισημαίνεται ότι με αυτή τη ρύθμιση, «η όλη διαδικασία και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων θα είναι πιο στοχευμένη και πιο ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών», η λήψη απόφασης για τα εξεταζόμενα θέματα θα στηρίζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των υπό πλήρωση θέσεων και «οι πολίτες θα γνωρίζουν αν υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα προσόντα, ώστε να αποφασίσουν αν θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις».

Πρόθεση της Κυβέρνησης, προστίθεται, είναι όπως η νέα διαδικασία τεθεί σε εφαρμογή για την πλήρωση των κενών θέσεων εισδοχής που θα δημοσιευθούν το έτος 2027 και μετέπειτα.

Σημειώνεται ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την πλήρωση των θέσεων κατά το 2026, αφού, βάσει του ισχύοντος Νόμου, αυτή γίνεται με τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2025.

Αναφέρεται επίσης ότι τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του στις 8 Απριλίου 2026, «για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (θέσεις Πρώτου Διορισμού), ώστε αυτή να καταστεί πιο ορθολογική και αποτελεσματική και να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που παρατηρούνται διαχρονικά με την ισχύουσα διαδικασία».

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω Νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να εξεταστούν σύντομα. Προστίθεται ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν τον τερματισμό των εργασιών της για τις καλοκαιρινές διακοπές, «θα εξεταστούν εναλλακτικές ρυθμίσεις στον κατάλληλο χρόνο».