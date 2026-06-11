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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση τρομοκρατίας: Στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι τρεις Παλαιστίνιοι - Βαρύ το κατηγορητήριο

 11.06.2026 - 12:47
Υπόθεση τρομοκρατίας: Στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι τρεις Παλαιστίνιοι - Βαρύ το κατηγορητήριο

Οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ενώπιον του Επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας, οι ύποπτοι για τη σοβαρότατη υπόθεση τρομοκρατίας που αποκαλύφθηκε τέλη Μαΐου.

Τελικά ενώπιον του δικαστηρίου οδηγήθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες 32,38 και 57 χρόνων. Ο αδελφός του τελευταίου αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν προέκυψε οποιαδήποτε σύνδεση του με την υπόθεση.

Απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο

Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 6 Αυγούστου στη Λάρνακα.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Όλοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για τρομοκρατία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος και ο 38χρονος, που θεωρούνται πυρήνες της Χαμάς, φέρονται να ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο.

Επαφές μαζί τους διαπιστώθηκε πως είχε ο 57χρονος, τα παιδιά του οποίου όπως αποκάλυψε πρώτα το philenews υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση είναι ο 38χρονος, ο οποίος έφτασε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες, όπως εκτιμάται μέσω κατεχομένων. Στόχος του όπως πιστεύεται ήταν να κατασκευάσει τα εκρηκτικά και να δώσει οδηγίες για τους στόχους.

Ο 38χρονος φέρεται να συνδέθηκε και με την υπόθεση σύλληψης του 37χρονου στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο, ο οποίος ομολόγησε πως οι δύο τους τον Αύγουστο του 2025 βρίσκονταν μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία και εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή εκρηκτικών.

Μάλιστα, όπως μετέδωσαν χθες Ελληνικά ΜΜΕ, ο 37χρονος ισχυρίστηκε πως τον χρηματοδότησε ο 38χρονος. Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος διαμένει τα τελευταία χρόνια με τη γυναίκα και το παιδί του στην Κύπρο συνδέθηκε και με τα δύο σπίτια στην Ακτή του Κυβερνήτη και τις Καμάρες Λάρνακας, στα οποία εντοπίστηκαν χημικά, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία.

Όπως διαπιστώθηκε προμηθεύτηκε κάποια από αυτά τα υλικά από την κυπριακή αγορά.

Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη λόγω ενστάσεων από τους δικηγόρους υπεράσπισης.

 

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