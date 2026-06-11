Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Σωτήρη Έλληνα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 10:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 09:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Δομετίου (Δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς)



Παράκληση όπως αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Ίδρυμα Ιασώνειο – Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ.