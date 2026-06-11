Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Σωτήρη Έλληνα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Σωτήρη Έλληνα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 11.06.2026 - 12:45
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Σωτήρη Έλληνα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου της Νίνας Σωτήρη Έλληνα από την Ακανθού.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 10:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 09:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Δομετίου (Δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς)

Παράκληση όπως αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Ίδρυμα Ιασώνειο – Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο - Ρίφθηκαν πυροβολισμοί εναντίον του οχήματος του
VIDEO: Απίστευτο τροχαίο - Μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λαμία
VIDEO: Τρομακτικό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Οδηγός άλλαξε λωρίδα και γκρέμισε μηχανή στην Τουρκία
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι περιοχές θα μείνουν σήμερα χωρίς νερό - Ποιος ο λόγος
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
DIGIPOL: Το «ψηφιακό καρφί» της Αστυνομίας – Ανώνυμες καταγγελίες χωρίς IP και ίχνη από το smartphone σου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Του υποσχέθηκαν τον έρωτα και του απέσπασαν χιλιάδες ευρώ - Οι αποκαλύψεις που σοκάρουν

 11.06.2026 - 12:44
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση τρομοκρατίας: Στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι τρεις Παλαιστίνιοι - Βαρύ το κατηγορητήριο

 11.06.2026 - 12:47
Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

  •  11.06.2026 - 06:15
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
Υπόθεση τρομοκρατίας: Στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι τρεις Παλαιστίνιοι - Βαρύ το κατηγορητήριο

Υπόθεση τρομοκρατίας: Στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι τρεις Παλαιστίνιοι - Βαρύ το κατηγορητήριο

  •  11.06.2026 - 12:47
Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Του υποσχέθηκαν τον έρωτα και του απέσπασαν χιλιάδες ευρώ - Οι αποκαλύψεις που σοκάρουν

Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Του υποσχέθηκαν τον έρωτα και του απέσπασαν χιλιάδες ευρώ - Οι αποκαλύψεις που σοκάρουν

  •  11.06.2026 - 12:44
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του πυροσβέστη που «συνελήφθη» στη Νεκρή Ζώνη - Λεπτομέρειες

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του πυροσβέστη που «συνελήφθη» στη Νεκρή Ζώνη - Λεπτομέρειες

  •  11.06.2026 - 12:42
Κατέθεσε ένσταση ο ΓΔ του Υφυπουργείου Τουρισμού – Ζητά να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα

Κατέθεσε ένσταση ο ΓΔ του Υφυπουργείου Τουρισμού – Ζητά να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα

  •  11.06.2026 - 10:54
Ένταση στη χειροτονία Μητροπολίτη Πάφου: Φώναξαν «αίσχος» και «ανάξιος» - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο – Δείτε βίντεο

Ένταση στη χειροτονία Μητροπολίτη Πάφου: Φώναξαν «αίσχος» και «ανάξιος» - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο – Δείτε βίντεο

  •  11.06.2026 - 09:21
«Έτσι να σας φέρονται στη ζωή σας...» – Πατέρας δείχνει πώς παρέλαβε το παιδικό καρότσι στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Φωτογραφίες

«Έτσι να σας φέρονται στη ζωή σας...» – Πατέρας δείχνει πώς παρέλαβε το παιδικό καρότσι στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Φωτογραφίες

  •  11.06.2026 - 09:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα