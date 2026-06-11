Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Του υποσχέθηκαν τον έρωτα και του απέσπασαν χιλιάδες ευρώ - Οι αποκαλύψεις που σοκάρουν

Πρόκειται για:

• 44χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λάρνακα

• 42χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λευκωσία

• 49χρονο υπόδικο που κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές

• 45χρονη Ελληνοκύπρια

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκμπομπή «Alpha Μεσημέρι», κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής παρουσίασε τα στοιχεία της υπόθεσης, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία 77χρονου άνδρα. Ο παραπονούμενος ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα απειλών, εκβιασμών, πυροβολισμών και συστηματικής απόσπασης μεγάλων χρηματικών ποσών από τους τέσσερις υπόπτους.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η 45χρονη φέρεται να προσποιούνταν ότι διατηρούσε ερωτικό ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του. Ο 77χρονος ανέφερε ότι τη γνώρισε σε εστιατόριο όπου εργαζόταν και ότι εκείνη του εκμυστηρεύτηκε πως δεν ήταν ευτυχισμένη στον γάμο της και επιθυμούσε να εγκαταλείψει την οικογένειά της για να τον ακολουθήσει στην Ελλάδα.

Όπως καταγγέλλει, ο ίδιος διατηρούσε ήδη γνωριμία με τον 44χρονο και τον 49χρονο, οι οποίοι φέρονται να του υποσχέθηκαν ότι θα τον βοηθούσαν να αναπτύξει σχέση με την 45χρονη. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ταξίδεψε στην Ελλάδα αναμένοντας τη γυναίκα, η οποία τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Ο ανακριτής ανέφερε επίσης ότι η 45χρονη φέρεται να επικαλούνταν σοβαρό πρόβλημα υγείας του παιδιού της, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις και χρειαζόταν θεραπεία στο Ισραήλ, ζητώντας επανειλημμένα οικονομική βοήθεια από τον ηλικιωμένο.

Με βάση την καταγγελία, οι ύποπτοι κατάφεραν επί τρία συνεχόμενα χρόνια να αποσπούν χρηματικά ποσά από τον 77χρονο μέσω απειλών και πιέσεων, ενώ φέρεται να τον εξανάγκαζαν να υπογράφει συμφωνητικά έγγραφα που αφορούσαν αγοραπωλησίες ακινήτων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα παρουσιάζεται ως το πρώτο πρόσωπο που προσέγγισε τον παραπονούμενο και φέρεται να του απέσπασε χρήματα με δόλιες μεθοδεύσεις.

Σε ό,τι αφορά τον 49χρονο υπόδικο των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, ο ανακριτής υποστήριξε ότι κατείχε πυροβόλο όπλο και απειλούσε τον 77χρονο. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει απειλές εναντίον του παραπονούμενου.

Επιπρόσθετα, ο 77χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε πυροβολισμό έξω από την κατοικία του, διατηρώντας μάλιστα τη σφαίρα, την οποία παρέδωσε αργότερα στην Αστυνομία ως τεκμήριο.

Ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία κατονομάζεται ως το πρόσωπο που φέρεται να εξανάγκαζε τον ηλικιωμένο να υπογράφει επιταγές χωρίς αποδείξεις, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την απόσπαση χρημάτων.

Ο παραπονούμενος ανέφερε ακόμη ότι φοβόταν για τη ζωή του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την κατοικία του στην Πύλα και να διαμένει το τελευταίο διάστημα σε κτηνοτροφικό υποστατικό φίλου του.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του 44χρονου αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, επικαλούμενος προβλήματα υγείας που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει ο 77χρονος και για τα οποία παρακολουθείται από γιατρούς. Παράλληλα, έκανε λόγο για «αβασάνιστη κριτική» εις βάρος του πελάτη του.

Ένταση επικράτησε και κατά την προσαγωγή του 49χρονου υπόδικου στην αίθουσα του δικαστηρίου, όταν ο ίδιος επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί έντονα για τη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική αντιπαράθεση με μέλη της Αστυνομίας.