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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του πυροσβέστη που «συνελήφθη» στη Νεκρή Ζώνη - Λεπτομέρειες

 11.06.2026 - 12:42
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του πυροσβέστη που «συνελήφθη» στη Νεκρή Ζώνη - Λεπτομέρειες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα από τις κατοχικές αρχές κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στη Νεκρή Ζώνη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ο αξιωματικός συμμετείχε σε επιθεώρηση που πραγματοποιούνταν για θέματα αποψίλωσης και πρόληψης πυρκαγιών στα όρια της Νεκρής Ζώνης προς τις ελεύθερες περιοχές, όταν συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, ο αξιωματικός έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένων ελέγχων και προετοιμασίας έκθεσης για εργασίες καθαρισμού ξηρής βλάστησης ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

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