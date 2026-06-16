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Ο μύθος για το κλιματιστικό καταρρίπτεται: «Είναι εντάξει να ανοίγει και να κλείνει...»

 16.06.2026 - 08:41
Ο μύθος για το κλιματιστικό καταρρίπτεται: «Είναι εντάξει να ανοίγει και να κλείνει...»

Το κλιματιστικό αποτελεί τον μεγαλύτερο σύμμαχο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όμως ο τρόπος χρήσης του προκαλεί συχνά συζητήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.

Πολλοί καταναλωτές προτιμούν να αφήνουν το κλιματιστικό συνεχώς σε λειτουργία, αντί να το ανοιγοκλείνουν ανάλογα με την περίσταση, πιστεύοντας ότι έτσι αποφεύγουν την υψηλή κατανάλωση ρεύματος ή την καταπόνηση του μηχανήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η προσέγγιση δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα τοποθετήθηκε ο Μιγκέλ Άνχελ Ρόχας, τεχνικός εγκαταστάσεων και μέλος του Μητροπολιτικού Σωματείου της Βαρκελώνης.


Η σωστή πρακτική για χαμηλότερη κατανάλωση

Σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο ειδικός ξεκαθάρισε ότι τα συστήματα ψύξης έχουν σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται όποτε είναι απαραίτητο.

Η κατάλληλη επιλογή είναι να ανάβουμε και να σβήνουμε τη συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε στιγμής: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν αναβοσβήνουμε το κλιματιστικό, με αυτόν τον τρόπο καταναλώνει λιγότερο», διευκρίνισε.


Για τον λόγο αυτό, συνιστά να αποφεύγεται η συνεχής λειτουργία του μηχανήματος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία μιας άλλης βασικής λειτουργίας που διαθέτουν τα σύγχρονα κλιματιστικά: τον προγραμματισμό. «Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με χρονοδιάγραμμα», εξήγησε, αναδεικνύοντας τον προγραμματισμό ως βασικό εργαλείο για τη βέλτιστη χρήση της συσκευής.

Το κόστος της ψύξης στο σπίτι

Σύμφωνα με στοιχεία από σχετική έρευνα της Daikin, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών χρησιμοποιεί το κλιματιστικό ως κύριο σύστημα ψύξης, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1,5 kWh.


Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η χρήση του κλιματιστικού μπορεί να αντιπροσωπεύει από 40% έως και 65% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός σπιτιού, γεγονός που καθιστά τη σωστή διαχείρισή του καθοριστική για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πηγή: gazzetta.gr

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