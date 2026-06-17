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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατάφερε να ανοίξει 13 οχήματα 28χρονος - Γέμισε με κλοπιμαία το δωμάτιο ξενοδοχείου

 17.06.2026 - 19:13
Κατάφερε να ανοίξει 13 οχήματα 28χρονος - Γέμισε με κλοπιμαία το δωμάτιο ξενοδοχείου

Συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του και τέθηκε υπό κράτηση 28χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με κλοπή από αυτοκίνητο που διαπράχθηκε στις 15/6/2026 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ακολούθησε έρευνα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει, κατά την οποία εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, πορτοφόλια, τσάντες, αρώματα, κλειδιά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Ανακρινόμενος προφορικά, ο 28χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση και την κατοχή τους και επανασυνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 28χρονου, για άλλες 12 υποθέσεις κλοπών από αυτοκίνητα.  

Αυτός οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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