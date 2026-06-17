Κατάφερε να ανοίξει 13 οχήματα 28χρονος - Γέμισε με κλοπιμαία το δωμάτιο ξενοδοχείου

Ακολούθησε έρευνα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει, κατά την οποία εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, πορτοφόλια, τσάντες, αρώματα, κλειδιά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Ανακρινόμενος προφορικά, ο 28χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση και την κατοχή τους και επανασυνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 28χρονου, για άλλες 12 υποθέσεις κλοπών από αυτοκίνητα.

Αυτός οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.