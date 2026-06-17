Αποκαλύφθηκε το μνημόνιο συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν – Τι περιλαμβάνουν τα 14 σημεία

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε αμέσως το Στενό του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε τους Ιρανούς να καταστρέψουν το πυρηνικό υλικό υψηλού εμπλουτισμού και να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου, όσο το Ιράν βελτιώνει τη συμπεριφορά του, εμείς θα ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη οικονομική και ελάφρυνση των κυρώσεων, ώστε να μπορέσει να γίνει μια πιο ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος