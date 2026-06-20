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Η υπόθεση που «πάγωσε» τις ΗΠΑ στο Netflix: Προσποιήθηκε εγκυμοσύνη και δολοφόνησε για να αρπάξει μωρό

 20.06.2026 - 21:07
Η υπόθεση που «πάγωσε» τις ΗΠΑ στο Netflix: Προσποιήθηκε εγκυμοσύνη και δολοφόνησε για να αρπάξει μωρό

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Maternal Instinct» ξετυλίγει τη δολοφονία μιας εγκύου και την αρπαγή του μωρού της από γυναίκα που το διεκδίκησε ως δικό της.

Το ντοκιμαντέρ «Maternal Instinct» καταγράφει μία από τις πιο ανατριχιαστικές εγκληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δολοφονία της 21χρονης Ρίγκαν Σίμονς Χάνκοκ, μιας εγκύου γυναίκας από το Νιου Μπόστον του Τέξας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τον Οκτώβριο του 2020, ενώ το αγέννητο παιδί της είχε αφαιρεθεί από το σώμα της.

Οι έρευνες οδήγησαν τελικά στην Τέιλορ Πάρκερ, τότε 27 ετών, η οποία είχε κατασκευάσει ένα περίτεχνο ψέμα γύρω από μια εγκυμοσύνη που δεν υπήρξε ποτέ. Το 2022 κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της Χάνκοκ και καταδικάστηκε σε θάνατο, παραμένοντας μέχρι σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τέξας.

Η σχέση που χτίστηκε πάνω σε ένα ψέμα

Η υπόθεση ξεκινά το 2019, όταν η Πάρκερ γνώρισε τον Γουέιντ Γκρίφιν, έναν παγιδευτή αγριόχοιρων και τεχνίτη στεγών που ζούσε στο βορειοανατολικό Τέξας. Στον σύντροφό της αλλά και στο περιβάλλον τους παρουσίαζε μια εικόνα οικονομικής άνεσης και επαγγελματικής επιτυχίας, μιλώντας για οικογενειακή περιουσία που συνδεόταν με επιχείρηση παραγωγής σιροπιού και για ένα λαμπρό κοινό μέλλον.

Κεντρικό στοιχείο της ιστορίας που έχτιζε ήταν η υποτιθέμενη εγκυμοσύνη της. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν αργότερα στο δικαστήριο, η Πάρκερ ανακοίνωσε από νωρίς της σχέσης της με τον Γκρίφιν ότι περίμενε παιδί και διατήρησε τον ισχυρισμό της για πολλούς μήνες.

Οργάνωσε επισκέψεις σε γιατρούς, πραγματοποίησε γιορτή αποκάλυψης φύλου του μωρού και δημοσίευε πληροφορίες που ενίσχυαν την εντύπωση ότι κυοφορούσε. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι χρησιμοποιούσε υλικά κάτω από τα ρούχα της για να προσομοιώνει την εγκυμοσύνη, ενώ παρουσίαζε πλαστούς υπερήχους και απέφευγε οποιαδήποτε ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η πανδημία που βοήθησε να διατηρηθεί η απάτη

Καθώς η σχέση προχωρούσε, η υποτιθέμενη εγκυμοσύνη γινόταν ολοένα και πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας του ζευγαριού. Η Πάρκερ αγόραζε βρεφικά είδη, σχεδίαζε τον τοκετό και μιλούσε για τη ζωή που θα ξεκινούσε μετά τη γέννηση του παιδιού.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Γκρίφιν εξηγεί ότι δεν είχε κανέναν λόγο να αμφισβητήσει τα λεγόμενά της. Οι περιορισμοί της πανδημίας Covid-19 της επέτρεπαν να ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να τον συνοδεύει στα ιατρικά ραντεβού, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν όσα του έλεγε ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Η γνωριμία με τη Ρίγκαν Χάνκοκ

Την ίδια περίοδο, η Πάρκερ ήρθε σε επαφή με τη Ρίγκαν Σίμονς Χάνκοκ, μια νεαρή μητέρα από το Νιου Μπόστον που βρισκόταν και η ίδια σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και ετοιμαζόταν να αποκτήσει τη δεύτερη κόρη της.

Οι δύο γυναίκες είχαν επαγγελματική σχέση, καθώς η Χάνκοκ είχε προσλάβει την Πάρκερ για φωτογραφικές υπηρεσίες. Τότε τίποτα δεν προμήνυε τον καθοριστικό ρόλο που θα έπαιζε αυτή η γνωριμία στις μετέπειτα εξελίξεις.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, η Χάνκοκ βρισκόταν στις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της.

Το φρικτό έγκλημα που συγκλόνισε το Τέξας

Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2020 η Ρίγκαν Χάνκοκ βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχε δεχθεί εξαιρετικά βίαιη επίθεση, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και χτυπήματα από αμβλύ αντικείμενο.

Παράλληλα, το αγέννητο παιδί της είχε αφαιρεθεί από το σώμα της. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η τρίχρονη κόρη της, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Το νεογέννητο κορίτσι, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η Μπράξλιν Σέιτζ, είχε εξαφανιστεί από τον χώρο.

Η τυχαία ανακάλυψη που αποκάλυψε τα πάντα

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ένα όχημα που οδηγούσε η Τέιλορ Πάρκερ κοντά στην περιοχή Ντε Καλμπ του Τέξας λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι είχε μόλις γεννήσει μέσα στο αυτοκίνητο και ότι το βρέφος δεν ανέπνεε. Οι διασώστες μετέφεραν εκείνη και το νεογέννητο σε νοσοκομείο της Οκλαχόμα.

Εκεί όμως οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η Πάρκερ δεν παρουσίαζε κανένα σημάδι πρόσφατου τοκετού. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε υστερεκτομή και δεν διέθετε μήτρα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε εγκυμοσύνη.

Οι εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι το παιδί δεν ήταν δικό της αλλά η κόρη της δολοφονημένης Ρίγκαν Χάνκοκ.

Η ανασύνθεση των γεγονότων

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Πάρκερ είχε οδηγηθεί στο έγκλημα προκειμένου να διατηρήσει το ψέμα της εγκυμοσύνης που παρουσίαζε επί μήνες στους γύρω της.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωπική εξαπάτηση εξελίχθηκε σε μια ακραία προσπάθεια απόκτησης ενός παιδιού που θα μπορούσε να παρουσιάσει ως δικό της.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν ιατροδικαστικά ευρήματα, επιστημονικές αναλύσεις και μαρτυρίες που συνέδεσαν την κατηγορούμενη με το έγκλημα. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Πάρκερ μετέβη στο σπίτι της Χάνκοκ, πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση, πήρε το νεογέννητο και αποχώρησε πριν εντοπιστεί από τις αρχές.

Η δίκη και η θανατική ποινή

Η δίκη ξεκίνησε το 2022 και διήρκεσε αρκετές εβδομάδες. Περισσότεροι από 100 μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον του δικαστηρίου, μεταξύ αυτών ειδικοί επιστήμονες, αστυνομικοί και πρόσωπα που γνώριζαν τόσο την Πάρκερ όσο και τη Χάνκοκ.

Η κατηγορούσα αρχή της απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια απαγωγής, στοιχείο που βάσει της νομοθεσίας του Τέξας επέτρεπε την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη νομική βάση της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια απαγωγής, στοιχείο που ήταν καθοριστικό για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Στις 3 Οκτωβρίου 2022, το δικαστήριο έκρινε ένοχη την Τέιλορ Πάρκερ και την καταδίκασε σε θάνατο. Όλες οι μετέπειτα προσφυγές της απορρίφθηκαν, ενώ τόσο το Εφετείο Ποινικών Υποθέσεων του Τέξας όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν ανέτρεψαν την απόφαση.

Μέχρι το 2026, η 33χρονη σήμερα Πάρκερ εξακολουθεί να βρίσκεται στη θανατική πτέρυγα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ποινικής Δικαιοσύνης του Τέξας, είναι μία από τις μόλις επτά γυναίκες κρατούμενες που αναμένουν την εκτέλεση της ποινής τους στην πολιτεία.

Πηγή: iefimerida.gr

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