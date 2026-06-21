Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

 21.06.2026 - 12:45
Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στην Παραλιακή, όταν οδηγός ταξί φέρεται να κινήθηκε με όπισθεν σε κεντρικό οδικό άξονα, επιχειρώντας να επιστρέψει σε έξοδο που είχε προσπεράσει.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με όσα φαίνεται να έχουν καταγραφεί, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει την έξοδο που επιθυμούσε να ακολουθήσει. Αντί να συνεχίσει την πορεία του μέχρι το επόμενο διαθέσιμο σημείο αλλαγής κατεύθυνσης, επέλεξε να κινηθεί με όπισθεν προκειμένου να επιστρέψει στο σημείο που είχε προσπεράσει.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εκτυλίχθηκε σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής, όπου καθημερινά κινούνται χιλιάδες οχήματα. Ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, η κυκλοφορία στην Παραλιακή αυξάνεται σημαντικά λόγω της μετακίνησης πολιτών προς τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Λίγα δευτερόλεπτα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα

Ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας επισημαίνουν ότι η κίνηση με όπισθεν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας συγκαταλέγεται στις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς οι υπόλοιποι οδηγοί δεν αναμένουν την παρουσία οχήματος που κινείται αντίθετα ή με ανάποδη φορά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος αντίδρασης μειώνεται δραματικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας.

Έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Το βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ανησυχία και την αγανάκτησή τους για την επιλογή του οδηγού.

Πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι πρόκειται για επαγγελματία οδηγό, από τον οποίο αναμένεται αυξημένη προσοχή και τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Άλλοι επισήμαναν ότι η προσπάθεια εξοικονόμησης λίγων λεπτών χρόνου δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε δρόμους με αυξημένη κίνηση και υψηλές ταχύτητες.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Άλμα - «Πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αξιοκρατία»
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»
Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο
Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του
«Θερινό ηλιοστάσιο»: Σήμερα η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου - Επίσημη «πρεμιέρα» για το καλοκαίρι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Θερινό ηλιοστάσιο»: Σήμερα η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου - Επίσημη «πρεμιέρα» για το καλοκαίρι

 21.06.2026 - 12:37
Επόμενο άρθρο

Η ρηχότητα σκοτώνει 

 21.06.2026 - 12:51
«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

Η εβδομάδα που πέρασε, ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική από την ημέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», του Μακάριου Δρουσιώτη και αυτό επειδή για πρώτη φορά, η υπόθεση μεταφέρεται ολοκληρωμένα από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο επίπεδο των θεσμικών αποφάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

  •  21.06.2026 - 07:27
Β. Παπαδόπουλος: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό, καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες

Β. Παπαδόπουλος: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό, καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες

  •  21.06.2026 - 10:25
Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του

Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του

  •  21.06.2026 - 13:19
«Πέφτουν» οι υπογραφές για τις πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Που κυμαίνονται οι περικοπές

«Πέφτουν» οι υπογραφές για τις πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Που κυμαίνονται οι περικοπές

  •  21.06.2026 - 14:16
Η ρηχότητα σκοτώνει 

Η ρηχότητα σκοτώνει 

  •  21.06.2026 - 12:51
Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

  •  21.06.2026 - 12:45
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

  •  21.06.2026 - 08:36
Αργύρης Αγγέλου: Αποκάλυψε τι χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά πέντε»

Αργύρης Αγγέλου: Αποκάλυψε τι χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά πέντε»

  •  21.06.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα