Μετά σου λέει... επαγγελματίας - Οδηγός ταξί έκανε όπισθεν στην Παραλιακή επειδή έχασε την έξοδο - Δείτε το απίστευτο βίντεο

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με όσα φαίνεται να έχουν καταγραφεί, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει την έξοδο που επιθυμούσε να ακολουθήσει. Αντί να συνεχίσει την πορεία του μέχρι το επόμενο διαθέσιμο σημείο αλλαγής κατεύθυνσης, επέλεξε να κινηθεί με όπισθεν προκειμένου να επιστρέψει στο σημείο που είχε προσπεράσει.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εκτυλίχθηκε σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής, όπου καθημερινά κινούνται χιλιάδες οχήματα. Ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, η κυκλοφορία στην Παραλιακή αυξάνεται σημαντικά λόγω της μετακίνησης πολιτών προς τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Λίγα δευτερόλεπτα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα

Ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας επισημαίνουν ότι η κίνηση με όπισθεν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας συγκαταλέγεται στις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς οι υπόλοιποι οδηγοί δεν αναμένουν την παρουσία οχήματος που κινείται αντίθετα ή με ανάποδη φορά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος αντίδρασης μειώνεται δραματικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας.

Έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Το βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ανησυχία και την αγανάκτησή τους για την επιλογή του οδηγού.

Πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι πρόκειται για επαγγελματία οδηγό, από τον οποίο αναμένεται αυξημένη προσοχή και τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Άλλοι επισήμαναν ότι η προσπάθεια εξοικονόμησης λίγων λεπτών χρόνου δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε δρόμους με αυξημένη κίνηση και υψηλές ταχύτητες.

Πηγή: protothema.gr