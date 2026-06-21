Μάθαμε πού και πότε ανοίγει το νέο κατάστημα με τη viral λάβα φιστικιού - Δείτε βίντεο

Αφράτα pancakes, παγωτό που λιώνει και πραλίνα φυστίκι που έγινε viral. Το Gellissimo Biscoto φέρνει στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στη Λεμεσό τα πιο δημοφιλή lava bowls του TikTok.

Το Gellissimo Biscoto, γνωστό για το παγωτό, τις βάφλες, τα pancakes αλλά κυρίως για τα viral lava bowls του, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στη λεωφόρο Σταυρού, ενώ όπως ανακοίνωσε μόλις ο δημιουργός του brand και TikToker Steve Τούμπας, ο οποίος ξεκίνησε το εγχείρημα από τη Θεσσαλονίκη, το Gellissimo είναι έτοιμο να κατακτήσει και τη Λεμεσό.

Η πιο γνωστή δημιουργία του, η πραλίνα φυστικιού, έγινε viral στο TikTok και συνοδεύει κάθε γλυκό ή απολαμβάνεται μόνη της. Αντίστοιχα, τα Lava Bowls (που συνδυάζουν παγωτό με πραλίνες και επικάλυψη της επιλογής σου) έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του μαγαζιού.

Αν μας ρωτάς, έχουμε ξεχωρίσει το κλασικό Lava Bowl Φυστίκι με παγωτό και καραμελωμένο φυστίκι, αλλά και το Dubai Chocolate Speculoos, με σοκολάτα Dubai, φράουλα και speculoos.

Από τις 27 Ιουνίου στη Μαρίνα Λεμεσού.

View this post on Instagram A post shared by ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΗΒΕΝ ΤΟΥΜΠΑΣ (@steve.89_)

Πηγή: checkincyprus