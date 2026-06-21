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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Καθολική απαίτηση να κυβερνάται η χώρα από κράτος δικαίου, και όχι από «κράτος-μαφία»

 21.06.2026 - 13:47
ΑΚΕΛ: Καθολική απαίτηση να κυβερνάται η χώρα από κράτος δικαίου, και όχι από «κράτος-μαφία»

Το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος-Μαφία» αποκάλυψε μέρος από τη σήψη και τη διαφθορά του συστήματος Αναστασιάδη, από το φαγοπότι που στήθηκε στις πλάτες του κυπριακού λαού, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το ΑΚΕΛ.

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Και οι πέτρες σε αυτό τον τόπο γνωρίζουν τι συμβαίνει. Η ατιμωρησία και η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το σύστημα Αναστασιάδη πρέπει να ξηλωθεί και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι η απομάκρυνση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τις θέσεις τους. Να ανοίξει ο δρόμος για ανεξάρτητη κι αδιάβλητη ποινική έρευνα, για να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι ύποπτοι και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

Αυτή η μάχη ενάντια στο σύστημα Αναστασιάδη αφορά κάθε πολίτη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κοροϊδία και η προσβολή της νοημοσύνης μας με τον Ν. Αναστασιάδη να ζητά και τα ρέστα αλλά και τον ΔΗΣΥ να ζητά να σιωπήσουν οι πάντες για να κάνει τη δουλειά του το κύκλωμα συγκάλυψης. Καθολική απαίτηση του κυπριακού λαού είναι να κυβερνάται η χώρα μας από κράτος δικαίου και όχι από ενα «κράτος-μαφία».

Το κάλεσμα του ΑΚΕΛ και του ΒΟΛΤ στην αυριανή κινητοποίηση απευθύνεται σε κάθε πολίτη που απαιτεί κάθαρση, λογοδοσία και τιμωρία των ενόχων. Αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 6:30μμ έξω απο τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία, απαιτούμε δικαιοσύνη και κράτος δικαίου.

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