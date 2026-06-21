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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγουν τις πύλες τους τα θερινά σχολεία - Ρεκόρ συμμετοχών - Πόσα παιδιά θα φιλοξενήσουν

 21.06.2026 - 15:35
Ανοίγουν τις πύλες τους τα θερινά σχολεία - Ρεκόρ συμμετοχών - Πόσα παιδιά θα φιλοξενήσουν

Την επέκταση των θερινών σχολείων με περισσότερα σχολεία σε όλη την Κύπρο και αναβαθμισμένα προγράμματα ανακοίνωσε την Κυριακή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι από τη Δευτέρα 64 γενικά θερινά σχολεία θα καλωσορίσουν 8.700 παιδιά και 7 ειδικά θερινά σχολεία θα καλωσορίσουν 500 παιδιά.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «ως κυβέρνηση έχουμε θέση τη στήριξη των παιδιών και της οικογένειας ως μια σταθερή επιλογή ευθύνης. Το θερινό σχολείο είναι ένας θεσμός που αγκαλιάζει τα παιδιά και παρέχει ένα ασφαλές, δημιουργικό και ποιοτικό περιβάλλον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στηρίζει έμπρακτα τους εργαζόμενους γονείς και απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας», ανέφερε στη συνέχεια.

«Αυτή είναι η αντίληψή μας για τη σύγχρονη παιδεία. Μια παιδεία που δεν περιορίζεται στον γνωσιοκεντρικό της χαρακτήρα, μια παιδεία με ισχυρό κοινωνικό ρόλο που αναπτύσσει δεξιότητες και δυνατότητες, μια παιδεία που παραμένει ενεργή και προσβάσιμη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου», σημείωσε.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνηση για μια παιδεία που αλλάζει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, ενισχύει και διευρύνει συνεχώς θεσμούς και δομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα.

«Για την κυβέρνησή μας, η κοινωνική διάσταση της παιδείας είναι η αναπόσπαστη μέρος του οράματος μας για την Κύπρο που αλλάζει και γίνεται καλύτερη για όλους. Για μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον κάθε πολίτη. Είναι μια δέσμευση που μετατρέπεται καθημερινά σε πράξη για τα παιδιά και τις οικογένειες του τόπου μας. Αυτή είναι η παιδεία που αλλάζει, η παιδεία που χτίζει το μέλλον της Κύπρου», κατέληξε η Υπουργός.

 

 

 

 

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