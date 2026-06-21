Πυρά ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: «Αμφισβητεί τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα»

Σε ανακοίνωση – απάντηση στο ΑΚΕΛ που νωρίτερα με βολές που εξαπέλυσε σημείωνε ότι «το σύστημα Αναστασιάδη πρέπει να ξηλωθεί και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι η απομάκρυνση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τις θέσεις τους», ο ΔΗΣΥ περνά στην αντεπίθεση αναφέροντας πως «οι πολίτες, δεν ζητούν ούτε τοξικότητα, ούτε μηδενισμό, ούτε λαϊκισμό. Ζητούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά».

Προσθέτοντας ότι «η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι ζητά λογοδοσία. Είναι ότι τη ζητά μόνο όταν αφορά τους άλλους. Η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι αμφισβητεί τους θεσμούς. Είναι ότι τους αμφισβητεί μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στον σεβασμό των θεσμών. Όλα να διερευνώνται, όλα να κρίνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά».