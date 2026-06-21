Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠυρά ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: «Αμφισβητεί τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: «Αμφισβητεί τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα»

 21.06.2026 - 15:46
Πυρά ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: «Αμφισβητεί τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα»

«Το ΑΚΕΛ φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για το 2028, επιχειρώντας να οικοδομήσει από σήμερα το πολιτικό του αφήγημα μέσα από την πόλωση, τις υπερβολές και την καλλιέργεια ενός κλίματος διαρκούς αντιπαράθεσης», αναφέρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Σε ανακοίνωση – απάντηση στο ΑΚΕΛ που νωρίτερα με βολές που εξαπέλυσε σημείωνε ότι «το σύστημα Αναστασιάδη πρέπει να ξηλωθεί και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι η απομάκρυνση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τις θέσεις τους», ο ΔΗΣΥ περνά στην αντεπίθεση αναφέροντας πως «οι πολίτες, δεν ζητούν ούτε τοξικότητα, ούτε μηδενισμό, ούτε λαϊκισμό. Ζητούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά».

Προσθέτοντας ότι «η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι ζητά λογοδοσία. Είναι ότι τη ζητά μόνο όταν αφορά τους άλλους. Η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι αμφισβητεί τους θεσμούς. Είναι ότι τους αμφισβητεί μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στον σεβασμό των θεσμών. Όλα να διερευνώνται, όλα να κρίνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοίγουν τις πύλες τους τα θερινά σχολεία - Ρεκόρ συμμετοχών - Πόσα παιδιά θα φιλοξενήσουν
Δημόσια Υπηρεσία: Νέες προσλήψεις σε δυνατούς τομείς - Οι κενές διαθέσιμες θέσεις  - Έως Α14 κλίμακα οι μισθοί
Φόνος Τρεμιθούσας: Πέθανε στην Κύπρο ο Βρετανός που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του
Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο
Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αποκαλύπτει: Είχα υπογράψει όρο σε συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά μου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανοίγουν τις πύλες τους τα θερινά σχολεία - Ρεκόρ συμμετοχών - Πόσα παιδιά θα φιλοξενήσουν

 21.06.2026 - 15:35
Επόμενο άρθρο

Τα 8 πρόσθετα σε συσκευασμένα τρόφιμα που συνδέθηκαν σε μεγάλη έρευνα με υπέρταση και καρδιακές παθήσεις – Πώς να τα αναγνωρίζετε στις ετικέτες

 21.06.2026 - 16:12
Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας μετά τον εντοπισμό πτώματος, που εκτιμάται ότι ανήκει στον Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 12 Ιουνίου, με τις αρχές να διερευνούν υπόθεση απαγωγής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

Πτώμα στη Λάρνακα: Κρυμμένο πρόχειρα στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  21.06.2026 - 18:12
Πυρά ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: «Αμφισβητεί τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα»

Πυρά ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: «Αμφισβητεί τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα»

  •  21.06.2026 - 15:46
Βουλή: Με την παρουσία τεσσάρων Υπουργών αρχίζουν οι συνεδρίες των Επιτροπών - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Βουλή: Με την παρουσία τεσσάρων Υπουργών αρχίζουν οι συνεδρίες των Επιτροπών - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  •  21.06.2026 - 14:34
«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

  •  21.06.2026 - 07:27
Η ρηχότητα σκοτώνει 

Η ρηχότητα σκοτώνει 

  •  21.06.2026 - 12:51
«Πέφτουν» οι υπογραφές για τις πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Που κυμαίνονται οι περικοπές

«Πέφτουν» οι υπογραφές για τις πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Που κυμαίνονται οι περικοπές

  •  21.06.2026 - 14:16
Τραμπ: Ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για τον Λίβανο και απειλεί να χτυπήσει εκ νέου

Τραμπ: Ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για τον Λίβανο και απειλεί να χτυπήσει εκ νέου

  •  21.06.2026 - 16:54
Ανοίγουν τις πύλες τους τα θερινά σχολεία - Ρεκόρ συμμετοχών - Πόσα παιδιά θα φιλοξενήσουν

Ανοίγουν τις πύλες τους τα θερινά σχολεία - Ρεκόρ συμμετοχών - Πόσα παιδιά θα φιλοξενήσουν

  •  21.06.2026 - 15:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα