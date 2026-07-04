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ΔΙΕΘΝΗ

«Σαγιονάρες στα μονοπάτια, selfie και πάρτι στα 2.000 μέτρα»: Οι Δολομίτες βάζουν φρένο στον τουρισμό χωρίς κανόνες

 04.07.2026 - 17:15
«Σαγιονάρες στα μονοπάτια, selfie και πάρτι στα 2.000 μέτρα»: Οι Δολομίτες βάζουν φρένο στον τουρισμό χωρίς κανόνες

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στα βουνά λαμβάνουν οι Αρχές στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, την αποκαλούμενη «Πέρλα των Δολομιτών» στην Ιταλία, με στόχο την προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της ασφάλειας των επισκεπτών.

Μετά τη Βενετία, όπου εδώ και χρόνια οι Αρχές προσπαθούν να περιορίσουν φαινόμενα ακατάλληλης συμπεριφοράς από τουρίστες, αντίστοιχες προκλήσεις εμφανίζονται πλέον και στους Δολομίτες. Η αυξημένη δημοφιλία της περιοχής, η αναγνώρισή της από την UNESCO αλλά και η προβολή της λόγω μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισκεπτών.

Το 2025 οι αφίξεις στην περιοχή των βουνών του Μπελούνο έφτασαν το 1,11 εκατομμύριο, καταγράφοντας άνοδο 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αναζήτηση δροσιάς μακριά από τις υψηλές θερμοκρασίες των πόλεων, η αγάπη για τις υπαίθριες δραστηριότητες και τα εντυπωσιακά τοπία προσελκύουν ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες, αρκετοί από τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς στο βουνό.

Από τις... σαγιονάρες στα μονοπάτια μέχρι την παρεμπόδιση ελικοπτέρου διάσωσης

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι χαρακτηριστικά: Πρόσφατα, η παρουσία τουριστών σε σημείο προσγείωσης κοντά σε καταφύγιο εμπόδισε ελικόπτερο διάσωσης να προσεγγίσει την περιοχή. Παράλληλα, σε δημοφιλή μονοπάτια, όπως αυτό που οδηγεί στη λίμνη Σοράπις, οι Αρχές βλέπουν συχνά επισκέπτες χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό, ακόμη και με σαγιονάρες.

Δεν λείπουν επίσης οι επικίνδυνες selfie, η εγκατάσταση σκηνών σε μη επιτρεπόμενα σημεία, αλλά και οι επισκέπτες που μεταφέρουν ηχεία και δημιουργούν φαινόμενα «διασκέδασης» ακόμη και σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα των περιοχών, αλλά και την προστασία των ανθρώπων και του ευαίσθητου οικοσυστήματος.


Νέες περιπολίες και ενημέρωση των επισκεπτών

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Βένετο, της επαρχίας Μπελούνο και του Δήμου της Κορτίνα. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική αστυνομία θα ενισχυθεί με αστυνομικούς της επαρχίας, οι οποίοι θα πραγματοποιούν περιπολίες στις πιο πολυσύχναστες ορεινές περιοχές.

Το πρόγραμμα θα συντονίζεται από τον διοικητή της Δημοτικής Αστυνομίας της Κορτίνα, Λουίς Καράνφα, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η διαχείριση της πίεσης από τον υπερτουρισμό, με έμφαση στην προστασία του τόπου και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι Aρχές διευκρινίζουν ότι η πρωτοβουλία δεν έχει ως βασικό σκοπό την επιβολή προστίμων, αλλά την ενημέρωση και την πρόληψη.
 

Οι κανόνες του βουνού και η προστασία της φύσης

Ακόμη και μικρές πράξεις, όπως η εγκατάλειψη υπολειμμάτων τροφής στο δάσος, μπορούν να έχουν συνέπειες, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της άγριας ζωής. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η διανυκτέρευση στην ύπαιθρο επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους, όπως καταφύγια και οργανωμένα σημεία.

Οι νέες περιπολίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και θα συνεχιστούν μέχρι τον Σεπτέμβριο, με περίπου δέκα δράσεις κάθε μήνα. Ο Δήμος της Κορτίνα διαθέτει σε πρώτη φάση 20.000 ευρώ για την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια και μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του Μπελούνο.

«Ο τουρισμός αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα» ανέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για θέματα βουνού, Ντάριο Μποντ, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης των επισκεπτών.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για τη Δημοτική Αστυνομία της Κορτίνα, Στέφανο Γκέτσε, υπογράμμισε ότι στόχος δεν είναι ο περιορισμός όσων επισκέπτονται το βουνό, αλλά η αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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