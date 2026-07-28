Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης: Στις φλόγες εκατοντάδες μπάλες σανού - Κινδύνεψε κτηνοτροφική μονάδα

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό που σημειώθηκε στις 01:34 στον δρόμο της κτηνοτροφικής περιοχής Μαρκί προς Κοτσιάτη, όπου ξέσπασε φωτιά σε μεγάλη στιβάδα περίπου 200 μπάλων σανού.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν το Τμήμα Δασών με βυτιοφόρο όχημα και η Επαρχιακή Διοίκηση με γεωργικό ελκυστήρα.