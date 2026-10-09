Με τι καιρό θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο; Πότε αναμένονται βροχές - Δείτε αναλυτικά το «μενού»

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.